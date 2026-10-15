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Сирийская авиакомпания планирует запустить рейсы между Алеппо и Москвой

Сирийская авиакомпания планирует запустить рейсы между Алеппо и Москвой - 15.10.2026, ПРАЙМ

Сирийская авиакомпания планирует запустить рейсы между Алеппо и Москвой

Сирийская авиакомпания Syrian Airlines заявила в четверг, что планирует запустить авиасообщение между Алеппо и Москвой с 18 ноября. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T22:01+0300

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СТАМБУЛ, 15 окт - ПРАЙМ. Сирийская авиакомпания Syrian Airlines заявила в четверг, что планирует запустить авиасообщение между Алеппо и Москвой с 18 ноября. "С 18 ноября запускаем рейсы между Алеппо и российской столицей. Стоимость билетов от 370 долларов в одну сторону и 738 долларов за полет туда-обратно", - заявила компания в пресс-релизе. Авиасообщение между Россией и Сирией возобновилось 16 августа: Syrian Airlines начала выполнять рейсы между Дамаском и Москвой.

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бизнес, россия, алеппо, москва, сирия