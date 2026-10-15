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Сирийская авиакомпания планирует запустить рейсы между Алеппо и Москвой - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Сирийская авиакомпания планирует запустить рейсы между Алеппо и Москвой
Сирийская авиакомпания планирует запустить рейсы между Алеппо и Москвой - 15.10.2026, ПРАЙМ
Сирийская авиакомпания планирует запустить рейсы между Алеппо и Москвой
Сирийская авиакомпания Syrian Airlines заявила в четверг, что планирует запустить авиасообщение между Алеппо и Москвой с 18 ноября. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T22:01+0300
2026-10-15T22:05+0300
бизнес
россия
алеппо
москва
сирия
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СТАМБУЛ, 15 окт - ПРАЙМ. Сирийская авиакомпания Syrian Airlines заявила в четверг, что планирует запустить авиасообщение между Алеппо и Москвой с 18 ноября. "С 18 ноября запускаем рейсы между Алеппо и российской столицей. Стоимость билетов от 370 долларов в одну сторону и 738 долларов за полет туда-обратно", - заявила компания в пресс-релизе. Авиасообщение между Россией и Сирией возобновилось 16 августа: Syrian Airlines начала выполнять рейсы между Дамаском и Москвой.
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бизнес, россия, алеппо, москва, сирия
Бизнес, РОССИЯ, Алеппо, МОСКВА, СИРИЯ
22:01 15.10.2026 (обновлено: 22:05 15.10.2026)
 
Сирийская авиакомпания планирует запустить рейсы между Алеппо и Москвой

Syrian Airlines планирует запустить рейсы между Алеппо и Москвой с 18 ноября

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СТАМБУЛ, 15 окт - ПРАЙМ. Сирийская авиакомпания Syrian Airlines заявила в четверг, что планирует запустить авиасообщение между Алеппо и Москвой с 18 ноября.
"С 18 ноября запускаем рейсы между Алеппо и российской столицей. Стоимость билетов от 370 долларов в одну сторону и 738 долларов за полет туда-обратно", - заявила компания в пресс-релизе.
Авиасообщение между Россией и Сирией возобновилось 16 августа: Syrian Airlines начала выполнять рейсы между Дамаском и Москвой.
 
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