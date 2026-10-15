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Азербайджан в январе-сентябре снизил поставки газа в Европу на 8,5%

Азербайджан в январе-сентябре снизил поставки газа в Европу на 8,5% - 15.10.2026, ПРАЙМ

Азербайджан в январе-сентябре снизил поставки газа в Европу на 8,5%

Объем поставок азербайджанского газа в Европу в январе-сентябре текущего года составил 8,6 миллиарда кубометров, что на 8,5% ниже показателей аналогичного... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T10:45+0300

2026-10-15T10:45+0300

2026-10-15T10:45+0300

газ

европа

азербайджан

турция

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БАКУ, 15 окт – ПРАЙМ. Объем поставок азербайджанского газа в Европу в январе-сентябре текущего года составил 8,6 миллиарда кубометров, что на 8,5% ниже показателей аналогичного периода прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского минэнерго. "В январе-сентябре текущего года в Азербайджане добыли 37,9 миллиарда кубометров природного газа. За этот период экспорт газа составил 18,4 миллиарда кубометров. Из них 8,6 миллиарда кубометров поставлено в Европу (сокращение на 8,5%), 7 миллиардов - в Турцию, в том числе 4,2 миллиарда кубометров по TANAP, 1,6 миллиарда в Грузию и 1,2 миллиарда кубометров - в Сирию", - сообщили в пресс-службе. В январе-сентябре прошлого года Азербайджан экспортировал в общей сложности 18,3 миллиарда кубометров газа, из которых 9,4 миллиарда было направлено в Европу.

европа

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газ, европа, азербайджан, турция