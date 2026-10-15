Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Половина компаний Москвы видит потенциал в роботизации, заявила Багреева - 15.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261015/bagreeva-874292135.html
Половина компаний Москвы видит потенциал в роботизации, заявила Багреева
Половина компаний Москвы видит потенциал в роботизации, заявила Багреева - 15.10.2026, ПРАЙМ
Половина компаний Москвы видит потенциал в роботизации, заявила Багреева
Половина компаний в Москве видит потенциал в роботизации бизнес-процессов, сообщила заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T16:44+0300
2026-10-15T16:44+0300
технологии
россия
москва
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874292135.jpg?1792071863
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Половина компаний в Москве видит потенциал в роботизации бизнес-процессов, сообщила заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. "Сегодня половина московских компаний, которые участвовали в нашем опросе, действительно видят потенциал в роботизации. Это компании совершенно разных отраслей", - рассказала Багреева. По ее словам, стимулами к внедрению роботизированных решений в бизнес становятся растущие расходы на оплату труда и дефицит кадров. Однако процесс интеграции роботов может замедлять их высокая инвестиционная стоимость. "Не все компании сейчас действительно используют роботов. Кто-то находится в пилотах... Одним из барьеров на сегодняшний день являются высокие инвестиции, связанные с внедрением роботизированных решений. И эти затраты складываются не только из стоимости роботов, но и из стоимости IT-решений, которые необходимо внедрять", - отметила Багреева на форуме РБК Tech 2026.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, москва
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА
16:44 15.10.2026
 
Половина компаний Москвы видит потенциал в роботизации, заявила Багреева

Багреева: половина московских компаний видит потенциал в роботизации бизнес-процессов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Половина компаний в Москве видит потенциал в роботизации бизнес-процессов, сообщила заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
"Сегодня половина московских компаний, которые участвовали в нашем опросе, действительно видят потенциал в роботизации. Это компании совершенно разных отраслей", - рассказала Багреева.
По ее словам, стимулами к внедрению роботизированных решений в бизнес становятся растущие расходы на оплату труда и дефицит кадров. Однако процесс интеграции роботов может замедлять их высокая инвестиционная стоимость.
"Не все компании сейчас действительно используют роботов. Кто-то находится в пилотах... Одним из барьеров на сегодняшний день являются высокие инвестиции, связанные с внедрением роботизированных решений. И эти затраты складываются не только из стоимости роботов, но и из стоимости IT-решений, которые необходимо внедрять", - отметила Багреева на форуме РБК Tech 2026.
 
ТехнологииРОССИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала