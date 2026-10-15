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Половина компаний Москвы видит потенциал в роботизации, заявила Багреева

Половина компаний Москвы видит потенциал в роботизации, заявила Багреева - 15.10.2026, ПРАЙМ

Половина компаний Москвы видит потенциал в роботизации, заявила Багреева

Половина компаний в Москве видит потенциал в роботизации бизнес-процессов, сообщила заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T16:44+0300

2026-10-15T16:44+0300

2026-10-15T16:44+0300

технологии

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Половина компаний в Москве видит потенциал в роботизации бизнес-процессов, сообщила заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. "Сегодня половина московских компаний, которые участвовали в нашем опросе, действительно видят потенциал в роботизации. Это компании совершенно разных отраслей", - рассказала Багреева. По ее словам, стимулами к внедрению роботизированных решений в бизнес становятся растущие расходы на оплату труда и дефицит кадров. Однако процесс интеграции роботов может замедлять их высокая инвестиционная стоимость. "Не все компании сейчас действительно используют роботов. Кто-то находится в пилотах... Одним из барьеров на сегодняшний день являются высокие инвестиции, связанные с внедрением роботизированных решений. И эти затраты складываются не только из стоимости роботов, но и из стоимости IT-решений, которые необходимо внедрять", - отметила Багреева на форуме РБК Tech 2026.

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технологии, россия, москва