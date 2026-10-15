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Нидерландский банк ABN Amro рискует попасть под санкции США - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Нидерландский банк ABN Amro рискует попасть под санкции США
Нидерландский банк ABN Amro рискует попасть под санкции США - 15.10.2026, ПРАЙМ
Нидерландский банк ABN Amro рискует попасть под санкции США
Нидерландский банк ABN Amro рискует попасть под санкции США из-за сотрудничества с Международным уголовным судом (МУС), сообщил в четверг телеканал RTL Z. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T13:35+0300
2026-10-15T13:35+0300
банки
финансы
сша
мус
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Нидерландский банк ABN Amro рискует попасть под санкции США из-за сотрудничества с Международным уголовным судом (МУС), сообщил в четверг телеканал RTL Z. "ABN Amro выступает основным банком МУС и сталкивается с серьезными рисками, если не будет действовать в соответствии с требованиями Вашингтона", - передает телеканал. На прошлой неделе американские власти внесли МУС в санкционный список. Через шесть месяцев ограничения вступят в силу. Это означает, что американским компаниям и гражданам будет запрещено вести дела с судом. Однако последствия будут гораздо шире: они затронут и нидерландский ABN Amro. У банка есть крупное подразделение в США - ABN Amro Clearing, которое занимается клирингом биржевых сделок и играет важную роль в деятельности банка. По данным телеканала, присутствие на американском рынке позволяет США применять к банку серьезные меры наказания, если ABN Amro продолжит сотрудничать с МУС. "Это могут быть штрафы или, например, уголовное преследование", - отметил RTL. В худшем случае сам банк может попасть под санкции.
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192
40
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40
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банки, финансы, сша, мус
Банки, Финансы, США, МУС
13:35 15.10.2026
 
Нидерландский банк ABN Amro рискует попасть под санкции США

RTL: банк ABN Amro рискует попасть под санкции США из-за сотрудничества с МУС

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Нидерландский банк ABN Amro рискует попасть под санкции США из-за сотрудничества с Международным уголовным судом (МУС), сообщил в четверг телеканал RTL Z.
"ABN Amro выступает основным банком МУС и сталкивается с серьезными рисками, если не будет действовать в соответствии с требованиями Вашингтона", - передает телеканал.
На прошлой неделе американские власти внесли МУС в санкционный список. Через шесть месяцев ограничения вступят в силу. Это означает, что американским компаниям и гражданам будет запрещено вести дела с судом.
Однако последствия будут гораздо шире: они затронут и нидерландский ABN Amro. У банка есть крупное подразделение в США - ABN Amro Clearing, которое занимается клирингом биржевых сделок и играет важную роль в деятельности банка.
По данным телеканала, присутствие на американском рынке позволяет США применять к банку серьезные меры наказания, если ABN Amro продолжит сотрудничать с МУС.
"Это могут быть штрафы или, например, уголовное преследование", - отметил RTL.
В худшем случае сам банк может попасть под санкции.
 
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