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"Эксперт РА": крупные банки могут провести сделки по слиянию
"Эксперт РА": крупные банки могут провести сделки по слиянию - 15.10.2026, ПРАЙМ
"Эксперт РА": крупные банки могут провести сделки по слиянию
Крупные российские банки могут провести сделки по слиянию, но они будут носить преимущественно точечный характер, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T00:17+0300
2026-10-15T00:17+0300
2026-10-15T00:17+0300
банки
бизнес
финансы
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Крупные российские банки могут провести сделки по слиянию, но они будут носить преимущественно точечный характер, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА" в своем обзоре.
"В предыдущие периоды укреплению позиций крупнейших банков во многом способствовали завершения крупных объединений. Мы не исключаем новых сделок M&A с участием топ-10 на банковском рынке, однако они будут носить преимущественно точечный характер, а их эффект на распределение активов и прибыли между участниками будет проявляться постепенно с учетом времени, необходимого для интеграции новых активов", - говорится в обзоре "Итоги банковского сектора за первое полугодие 2026 года: идем дорогой трудной".
При этом концентрация рынка на уровне конечных собственников может быть выше, чем показывают доли отдельных банков, поскольку для развития разных направлений бизнеса формально кредитные организации могут сохранять юридическую самостоятельность, считают в рейтинговом агентстве.
"Последующая интеграция таких банков способна стать дополнительным источником консолидации сектора, закрепляя уже существующие связи между ними", - говорится в обзоре.
Отмечается, что крупнейшие банковские группы все чаще рассматривают возможности для расширения бизнеса за пределами банковского сектора: на страховой рынок и лизинговый сегмент, а также на отдельные нефинансовые направления.
Такие сделки могут способствовать диверсификации доходов и развитию совместных продуктов, однако их влияние на рентабельность будет зависеть от стоимости приобретений, качества активов и расходов на интеграцию, считают в "Эксперт РА".
"Мы ожидаем сохранения интереса к подобным приобретениям, которые будут расширять периметр банковских групп и усиливать их присутствие за пределами традиционного кредитования", - подытожили там.
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банки, бизнес, финансы
"Эксперт РА": крупные банки могут провести сделки по слиянию
"Эксперт РА": крупные российские банки могут провести сделки по слиянию
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Крупные российские банки могут провести сделки по слиянию, но они будут носить преимущественно точечный характер, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА" в своем обзоре.
"В предыдущие периоды укреплению позиций крупнейших банков во многом способствовали завершения крупных объединений. Мы не исключаем новых сделок M&A с участием топ-10 на банковском рынке, однако они будут носить преимущественно точечный характер, а их эффект на распределение активов и прибыли между участниками будет проявляться постепенно с учетом времени, необходимого для интеграции новых активов", - говорится в обзоре "Итоги банковского сектора за первое полугодие 2026 года: идем дорогой трудной".
При этом концентрация рынка на уровне конечных собственников может быть выше, чем показывают доли отдельных банков, поскольку для развития разных направлений бизнеса формально кредитные организации могут сохранять юридическую самостоятельность, считают в рейтинговом агентстве.
"Последующая интеграция таких банков способна стать дополнительным источником консолидации сектора, закрепляя уже существующие связи между ними", - говорится в обзоре.
Отмечается, что крупнейшие банковские группы все чаще рассматривают возможности для расширения бизнеса за пределами банковского сектора: на страховой рынок и лизинговый сегмент, а также на отдельные нефинансовые направления.
Такие сделки могут способствовать диверсификации доходов и развитию совместных продуктов, однако их влияние на рентабельность будет зависеть от стоимости приобретений, качества активов и расходов на интеграцию, считают в "Эксперт РА".
"Мы ожидаем сохранения интереса к подобным приобретениям, которые будут расширять периметр банковских групп и усиливать их присутствие за пределами традиционного кредитования", - подытожили там.