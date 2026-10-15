Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи Европы в основном растут на корпоративных новостях - 15.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261015/birzha-874279493.html
Биржи Европы в основном растут на корпоративных новостях
Биржи Европы в основном растут на корпоративных новостях - 15.10.2026, ПРАЙМ
Биржи Европы в основном растут на корпоративных новостях
Основные фондовые индексы Европы в основном поднимаются в четверг после выхода корпоративных новостей и данных о промышленном производстве европейских стран,... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T14:15+0300
2026-10-15T14:15+0300
рынок
торги
индексы
европа
германия
лондон
dax
ericsson
евростат
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874279493.jpg?1792062945
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в основном поднимаются в четверг после выхода корпоративных новостей и данных о промышленном производстве европейских стран, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.49 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,51% относительно предыдущего закрытия, до 10 779,37 пункта, французский CAC 40 - на 0,12%, до 7 882,34 пункта; немецкий DAX опускается на 0,44%, до 25 188,13 пункта. Инвесторы оценивают корпоративные новости. Так, акции телекоммуникационной компании Ericsson в Германии поднимаются в цене на 10,96%. По итогам прошлого квартала скорректированная показатель прибыли компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации снизилась в годовом выражении на 36%, до 1 миллиарда долларов. Производитель бумаги и упаковки Mondi в среду сообщил о дальнейшем повышении стоимости некоторых сортов бумаги в течении квартала. Акции компании в Лондоне дешевеют примерно на 9,3%. Кроме того, согласно данным национального статистического бюро страны, промышленное производство в Великобритании в августе выросло на 0,8% по отношению к июлю, при том что аналитики ожидали снижения показателя на 1%. А европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что промышленное производство в еврозоне в августе снизилось на 0,5% к июлю, а в годовом выражении показатель сократился на 1,1%. Ожидались нулевая динамика в месячном выражении и сокращение показателя на 0,1% - в годовом.
европа
германия
лондон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, европа, германия, лондон, dax, ericsson, евростат
Рынок, Торги, Индексы, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, ЛОНДОН, DAX, Ericsson, Евростат
14:15 15.10.2026
 
Биржи Европы в основном растут на корпоративных новостях

Биржи Европы растут на корпоративных новостях и данных о промышленном производстве

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в основном поднимаются в четверг после выхода корпоративных новостей и данных о промышленном производстве европейских стран, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.49 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,51% относительно предыдущего закрытия, до 10 779,37 пункта, французский CAC 40 - на 0,12%, до 7 882,34 пункта; немецкий DAX опускается на 0,44%, до 25 188,13 пункта.
Инвесторы оценивают корпоративные новости. Так, акции телекоммуникационной компании Ericsson в Германии поднимаются в цене на 10,96%. По итогам прошлого квартала скорректированная показатель прибыли компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации снизилась в годовом выражении на 36%, до 1 миллиарда долларов.
Производитель бумаги и упаковки Mondi в среду сообщил о дальнейшем повышении стоимости некоторых сортов бумаги в течении квартала. Акции компании в Лондоне дешевеют примерно на 9,3%.
Кроме того, согласно данным национального статистического бюро страны, промышленное производство в Великобритании в августе выросло на 0,8% по отношению к июлю, при том что аналитики ожидали снижения показателя на 1%.
А европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что промышленное производство в еврозоне в августе снизилось на 0,5% к июлю, а в годовом выражении показатель сократился на 1,1%. Ожидались нулевая динамика в месячном выражении и сокращение показателя на 0,1% - в годовом.
 
РынокТоргиИндексыЕВРОПАГЕРМАНИЯЛОНДОНDAXEricssonЕвростат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала