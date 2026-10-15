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Биржи Европы в основном растут на корпоративных новостях

Биржи Европы в основном растут на корпоративных новостях - 15.10.2026, ПРАЙМ

Биржи Европы в основном растут на корпоративных новостях

Основные фондовые индексы Европы в основном поднимаются в четверг после выхода корпоративных новостей и данных о промышленном производстве европейских стран,... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T14:15+0300

2026-10-15T14:15+0300

2026-10-15T14:15+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в основном поднимаются в четверг после выхода корпоративных новостей и данных о промышленном производстве европейских стран, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.49 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,51% относительно предыдущего закрытия, до 10 779,37 пункта, французский CAC 40 - на 0,12%, до 7 882,34 пункта; немецкий DAX опускается на 0,44%, до 25 188,13 пункта. Инвесторы оценивают корпоративные новости. Так, акции телекоммуникационной компании Ericsson в Германии поднимаются в цене на 10,96%. По итогам прошлого квартала скорректированная показатель прибыли компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации снизилась в годовом выражении на 36%, до 1 миллиарда долларов. Производитель бумаги и упаковки Mondi в среду сообщил о дальнейшем повышении стоимости некоторых сортов бумаги в течении квартала. Акции компании в Лондоне дешевеют примерно на 9,3%. Кроме того, согласно данным национального статистического бюро страны, промышленное производство в Великобритании в августе выросло на 0,8% по отношению к июлю, при том что аналитики ожидали снижения показателя на 1%. А европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что промышленное производство в еврозоне в августе снизилось на 0,5% к июлю, а в годовом выражении показатель сократился на 1,1%. Ожидались нулевая динамика в месячном выражении и сокращение показателя на 0,1% - в годовом.

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германия

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рынок, торги, индексы, европа, германия, лондон, dax, ericsson, евростат