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Мечты о $100 тысячах за биткоин еще не похоронены, уверен аналитик - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Мечты о $100 тысячах за биткоин еще не похоронены, уверен аналитик
Мечты о $100 тысячах за биткоин еще не похоронены, уверен аналитик - 15.10.2026, ПРАЙМ
Мечты о $100 тысячах за биткоин еще не похоронены, уверен аналитик
Осеннее восстановление биткоина поддерживали притоки капитала в американские спотовые ETF и ослабление ожиданий дальнейшего повышения ставки ФРС, однако спрос... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T14:59+0300
2026-10-15T14:59+0300
финансы
сша
биткоин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874282346.jpg?1792065553
МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Осеннее восстановление биткоина поддерживали притоки капитала в американские спотовые ETF и ослабление ожиданий дальнейшего повышения ставки ФРС, однако спрос оказался неустойчивым. Об этом агентству "Прайм" сообщил директор по стратегическим коммуникациям Bitbanker Кирилл Комаленков.По его словам, 13 октября чистый приток в эти фонды составил около 176 миллионов долларов, а 14 октября сменился чистым оттоком примерно 261 миллион. Одним из ключевых поводов для последних продаж стал опубликованный 14 октября инфляционный отчет США: годовой рост потребительских цен ускорился с 3,4% до 3,7%, а базовая инфляция — с 2,4% до 2,6%. Это усиливает опасения сохранения жесткой денежно-кредитной политики, которая сдерживает спрос на рисковые активы. Дополнительный риск связан с подорожанием энергоносителей.По состоянию на 15 октября биткоин торгуется около 80,9 тысячи долларов, потеряв примерно 3% за сутки после подъема к 86–87 тысячам в начале месяца. Во второй половине месяца рынки будут ждать итогов заседания ФРС 27–28 октября."Если область 80 тысяч долларов удержится и оттоки из ETF ослабнут, рабочим сценарием остаются колебания в диапазоне 80–87 тысяч с попытками восстановления. При устойчивом возвращении притоков в фонды возможен подъем к 87–90 тысячам долларов", — отметил Комаленков.Более сильными катализаторами, по его мнению, могли бы стать существенные законодательные изменения в США, расширение участия банков и подтвержденные крупные покупки биткоина компаниями или государствами. В сочетании с устойчивым притоком капитала такие события способны создать условия для движения к 95–100 тысячам долларов, но достижение этих отметок до конца октября аналитик рассматривает лишь как выраженно оптимистичный сценарий. Негативный сценарий предполагает закрепление ниже 80 тысяч долларов на фоне дальнейших оттоков из ETF и жестких сигналов ФРС, что может открыть путь в район 75–78 тысяч.
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финансы, сша, биткоин
Финансы, США, Биткоин
14:59 15.10.2026
 
Мечты о $100 тысячах за биткоин еще не похоронены, уверен аналитик

Аналитик Bitbanker: биткоин упал до 80,9 тысячи долларов на фоне ускорения инфляции в США

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МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Осеннее восстановление биткоина поддерживали притоки капитала в американские спотовые ETF и ослабление ожиданий дальнейшего повышения ставки ФРС, однако спрос оказался неустойчивым. Об этом агентству "Прайм" сообщил директор по стратегическим коммуникациям Bitbanker Кирилл Комаленков.
По его словам, 13 октября чистый приток в эти фонды составил около 176 миллионов долларов, а 14 октября сменился чистым оттоком примерно 261 миллион. Одним из ключевых поводов для последних продаж стал опубликованный 14 октября инфляционный отчет США: годовой рост потребительских цен ускорился с 3,4% до 3,7%, а базовая инфляция — с 2,4% до 2,6%.
Это усиливает опасения сохранения жесткой денежно-кредитной политики, которая сдерживает спрос на рисковые активы. Дополнительный риск связан с подорожанием энергоносителей.
По состоянию на 15 октября биткоин торгуется около 80,9 тысячи долларов, потеряв примерно 3% за сутки после подъема к 86–87 тысячам в начале месяца. Во второй половине месяца рынки будут ждать итогов заседания ФРС 27–28 октября.
"Если область 80 тысяч долларов удержится и оттоки из ETF ослабнут, рабочим сценарием остаются колебания в диапазоне 80–87 тысяч с попытками восстановления. При устойчивом возвращении притоков в фонды возможен подъем к 87–90 тысячам долларов", — отметил Комаленков.
Более сильными катализаторами, по его мнению, могли бы стать существенные законодательные изменения в США, расширение участия банков и подтвержденные крупные покупки биткоина компаниями или государствами. В сочетании с устойчивым притоком капитала такие события способны создать условия для движения к 95–100 тысячам долларов, но достижение этих отметок до конца октября аналитик рассматривает лишь как выраженно оптимистичный сценарий.
Биткоин справляется, инфляция в США меняет сценарии
10:37
Негативный сценарий предполагает закрепление ниже 80 тысяч долларов на фоне дальнейших оттоков из ETF и жестких сигналов ФРС, что может открыть путь в район 75–78 тысяч.
 
ФинансыСШАБиткоин
 
 
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