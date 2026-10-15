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Стоимость биткоина опустилась ниже 80 тысяч долларов впервые с 18 сентября
Стоимость биткоина опустилась ниже 80 тысяч долларов впервые с 18 сентября - 15.10.2026, ПРАЙМ
Стоимость биткоина опустилась ниже 80 тысяч долларов впервые с 18 сентября
Стоимость биткоина в четверг вечером снижается более чем на 3%, опустившись ниже 80 тысяч долларов впервые с прошлого месяца, следует из данных торгов. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T17:10+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в четверг вечером снижается более чем на 3%, опустившись ниже 80 тысяч долларов впервые с прошлого месяца, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.55 мск дешевел на 3,39% за сутки - до 79 922,57 доллара. Показатель опустился ниже 80 тысяч долларов впервые с 18 сентября.
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финансы, рынок, binance
Стоимость биткоина опустилась ниже 80 тысяч долларов впервые с 18 сентября
Стоимость биткоина вечером опустилась ниже 80 тысяч долларов впервые с 18 сентября
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в четверг вечером снижается более чем на 3%, опустившись ниже 80 тысяч долларов впервые с прошлого месяца, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.55 мск дешевел на 3,39% за сутки - до 79 922,57 доллара.
Показатель опустился ниже 80 тысяч долларов впервые с 18 сентября.