https://1prime.ru/20261015/blanar-874311767.html
Словакии нечем заменить поставки энергоресурсов из России, заявил Бланар
Словакии нечем заменить поставки энергоресурсов из России, заявил Бланар - 15.10.2026, ПРАЙМ
Словакии нечем заменить поставки энергоресурсов из России, заявил Бланар
Словакии нечем будет заменить поставки энергоресурсов из России в нынешней геополитической ситуации, заявил глава МИД республики Юрай Бланар. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T23:17+0300
2026-10-15T23:17+0300
2026-10-15T23:17+0300
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БРАТИСЛАВА, 15 окт - ПРАЙМ. Словакии нечем будет заменить поставки энергоресурсов из России в нынешней геополитической ситуации, заявил глава МИД республики Юрай Бланар.
"Я постоянно делаю акцент на главной теме - а это газ, нефть и ядерное топливо - энергоносители, которые у нас законтрактованы (у российских поставщиков - ред.) и перебои (в поставках - ред.) или дефицит которых в сегодняшней геополитической ситуации нам не могут заменить ни наши союзники из Евросоюза, ни Америка, ни Ближний Восток", - сообщил Бланар, слова которого приводит словацкое новостное агентство TASR в четверг.
Он отметил, что Словакия будет вести переговоры о поставках необходимых энергоресурсов из России, если не сможет получать их в достаточном объеме из других источников по приемлемой цене.
Бланар говорил в сентябре, что Словакия заинтересована в восстановлении каналов коммуникации с Россией, в том числе, для обсуждения ситуации с поставками российского газа в республику. Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Словакия в апреле подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа. Братислава опасается, что это может обернуться иском со стороны "Газпрома" из-за неисполнения контракта, заключенного до 2034 года.
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газ, словакия, ес, мид, газпром
Газ, СЛОВАКИЯ, ЕС, МИД, Газпром
Словакии нечем заменить поставки энергоресурсов из России, заявил Бланар
Глава МИД Бланар: Словакии нечем заменить поставки энергоресурсов из России
БРАТИСЛАВА, 15 окт - ПРАЙМ. Словакии нечем будет заменить поставки энергоресурсов из России в нынешней геополитической ситуации, заявил глава МИД республики Юрай Бланар.
"Я постоянно делаю акцент на главной теме - а это газ, нефть и ядерное топливо - энергоносители, которые у нас законтрактованы (у российских поставщиков - ред.) и перебои (в поставках - ред.) или дефицит которых в сегодняшней геополитической ситуации нам не могут заменить ни наши союзники из Евросоюза, ни Америка, ни Ближний Восток", - сообщил Бланар, слова которого приводит словацкое новостное агентство TASR в четверг.
Он отметил, что Словакия будет вести переговоры о поставках необходимых энергоресурсов из России, если не сможет получать их в достаточном объеме из других источников по приемлемой цене.
Бланар говорил в сентябре, что Словакия заинтересована в восстановлении каналов коммуникации с Россией, в том числе, для обсуждения ситуации с поставками российского газа в республику. Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Словакия в апреле подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа. Братислава опасается, что это может обернуться иском со стороны "Газпрома" из-за неисполнения контракта, заключенного до 2034 года.