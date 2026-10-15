https://1prime.ru/20261015/bloomberg-874292937.html

Канцлер Германии стал олицетворением трудностей страны, пишет Bloomberg

Канцлер Германии стал олицетворением трудностей страны, пишет Bloomberg - 15.10.2026, ПРАЙМ

Канцлер Германии стал олицетворением трудностей страны, пишет Bloomberg

Канцлер Германии Фридрих Мерц стал олицетворением политических, экономических и социальных трудностей Германии, передает агентство Блумберг. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T16:56+0300

2026-10-15T16:56+0300

2026-10-15T16:56+0300

мировая экономика

общество

германия

берлин

европа

фридрих мерц

https://img.cdn1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:17:5500:3111_1920x0_80_0_0_b70721537bed6195a41974fa40b14f25.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц стал олицетворением политических, экономических и социальных трудностей Германии, передает агентство Блумберг. "Потеря Берлина (Христианско-демократический союз во главе с Мерцем проиграл на выборах в палату депутатов Берлина - ред.)... лишь усугубила существующие проблемы Мерца, превратив его в несчастное воплощение политических, экономических и социальных трудностей Германии", - говорится в сообщении. Агентство отмечает, что, по словам директора академии гражданского образования в Туцинге Урсулы Мюнх, общие обстоятельства для Мерца исключительно сложны. Она добавила, что канцлеру стоит поставить перед страной и правительством цель, выходящую за рамки мер жесткой экономии и призывов к гражданам просто работать больше. Левая партия заняла первое место с 25,7% голосов по итогам прошедших 20 сентября выборов в палату депутатов Берлина. Мерц стремительно теряет популярность в ФРГ на фоне проводимой им экономической политики. Его правительство ставит военные расходы во главу угла и планирует создать сильнейшую в Европе армию. Однако, по мнению экспертов, попытка Германии создать независимую от американского военно-промышленного комплекса армию обречена на провал.

германия

берлин

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , германия, берлин, европа, фридрих мерц