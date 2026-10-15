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Канцлер Германии стал олицетворением трудностей страны, пишет Bloomberg
Канцлер Германии стал олицетворением трудностей страны, пишет Bloomberg - 15.10.2026, ПРАЙМ
Канцлер Германии стал олицетворением трудностей страны, пишет Bloomberg
Канцлер Германии Фридрих Мерц стал олицетворением политических, экономических и социальных трудностей Германии, передает агентство Блумберг. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T16:56+0300
2026-10-15T16:56+0300
2026-10-15T16:56+0300
мировая экономика
общество
германия
берлин
европа
фридрих мерц
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц стал олицетворением политических, экономических и социальных трудностей Германии, передает агентство Блумберг. "Потеря Берлина (Христианско-демократический союз во главе с Мерцем проиграл на выборах в палату депутатов Берлина - ред.)... лишь усугубила существующие проблемы Мерца, превратив его в несчастное воплощение политических, экономических и социальных трудностей Германии", - говорится в сообщении. Агентство отмечает, что, по словам директора академии гражданского образования в Туцинге Урсулы Мюнх, общие обстоятельства для Мерца исключительно сложны. Она добавила, что канцлеру стоит поставить перед страной и правительством цель, выходящую за рамки мер жесткой экономии и призывов к гражданам просто работать больше. Левая партия заняла первое место с 25,7% голосов по итогам прошедших 20 сентября выборов в палату депутатов Берлина. Мерц стремительно теряет популярность в ФРГ на фоне проводимой им экономической политики. Его правительство ставит военные расходы во главу угла и планирует создать сильнейшую в Европе армию. Однако, по мнению экспертов, попытка Германии создать независимую от американского военно-промышленного комплекса армию обречена на провал.
германия
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мировая экономика, общество , германия, берлин, европа, фридрих мерц
Мировая экономика, Общество , ГЕРМАНИЯ, Берлин, ЕВРОПА, Фридрих Мерц
Канцлер Германии стал олицетворением трудностей страны, пишет Bloomberg
Bloomberg: канцлер Германии Мерц стал олицетворением экономических и социальных трудностей
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц стал олицетворением политических, экономических и социальных трудностей Германии, передает агентство Блумберг.
"Потеря Берлина
(Христианско-демократический союз во главе с Мерцем проиграл на выборах в палату депутатов Берлина - ред.)... лишь усугубила существующие проблемы Мерца, превратив его в несчастное воплощение политических, экономических и социальных трудностей Германии", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что, по словам директора академии гражданского образования в Туцинге Урсулы Мюнх, общие обстоятельства для Мерца исключительно сложны. Она добавила, что канцлеру стоит поставить перед страной и правительством цель, выходящую за рамки мер жесткой экономии и призывов к гражданам просто работать больше.
Левая партия заняла первое место с 25,7% голосов по итогам прошедших 20 сентября выборов в палату депутатов Берлина.
Мерц
стремительно теряет популярность в ФРГ
на фоне проводимой им экономической политики. Его правительство ставит военные расходы во главу угла и планирует создать сильнейшую в Европе
армию. Однако, по мнению экспертов, попытка Германии создать независимую от американского военно-промышленного комплекса армию обречена на провал.