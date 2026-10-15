https://1prime.ru/20261015/bnetza-874305237.html

В Германии выразили обеспокоенность уровнем заполненности газохранилищ

В Германии выразили обеспокоенность уровнем заполненности газохранилищ - 15.10.2026, ПРАЙМ

В Германии выразили обеспокоенность уровнем заполненности газохранилищ

Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) сообщило о том, что очень серьезно относится к текущему уровню заполненности немецких газохранилищ, значительно... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T20:24+0300

2026-10-15T20:24+0300

2026-10-15T20:29+0300

газ

германия

ормузский пролив

федеральное сетевое агентство

handelsblatt

ес

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БЕРЛИН, 15 окт - ПРАЙМ. Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) сообщило о том, что очень серьезно относится к текущему уровню заполненности немецких газохранилищ, значительно отстающему от показателей прошлых лет. Согласно BNetzA, с 6 по 13 октября Германия импортировала 16,9 ТВт/ч газа по трубопроводам и 1,6 ТВт/ч - через СПГ-терминалы. Регулятор сообщил, что в последние дни наблюдается ощутимое снижение суточных объемов закачки газа в хранилища. "Газохранилища Германии сейчас заполнены на 60,4%... Это значительно ниже показателей за аналогичные периоды прошлых лет. Федеральное сетевое агентство очень серьезно относится к такой ситуации", - говорится в сообщении на сайте BNetzA. По данным регулятора, к концу зимы уровень заполненности газохранилищ Германии, вероятно, будет сравнительно низким. В начале сентября газета Handelsblatt писала со ссылкой на ассоциацию газохранилищ INES, что немецкие газохранилища в случае суровой зимы могут полностью опустеть уже к концу января, что приведет к дефициту топлива как для промышленности, так и для населения Германии. ЕС на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений перебоев с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, говорила в июне РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

германия

ормузский пролив

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газ, германия, ормузский пролив, федеральное сетевое агентство, handelsblatt, ес