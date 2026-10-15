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СМИ: Британия передаст Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow

СМИ: Британия передаст Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow - 15.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: Британия передаст Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow

Великобритания передаст Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T20:55+0300

2026-10-15T20:55+0300

2026-10-15T20:55+0300

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ЛОНДОН, 15 окт - ПРАЙМ. Великобритания передаст Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Великобритания передаст Украине больше ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow", - пишет агентство. По данным Блумберг, британский премьер Энди Бернем обсудил дополнительные поставки с украинской стороной во время визита Владимира Зеленского в Лондон в среду. Новые поставки осуществляются в рамках усиления поддержки Киева европейскими странами, подчеркивает издание. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Британия находится в шаге от того, чтобы официально стать соучастницей конфликта на Украине. По ее словам, новый кабинет во главе с Бернемом имел шанс начать все с чистого листа, но выбрал путь дальнейшего разжигания украинского кризиса. Первый зарубежный визит Бернем совершил в Киев, где пообещал помочь с производством ракет SCALP/Storm Shadow, отметила дипломат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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мировая экономика, украина, киев, великобритания, энди бернем, владимир зеленский, мария захарова, мид рф, нато