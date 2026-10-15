Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Британия передаст Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow - 15.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261015/britaniya-874306151.html
СМИ: Британия передаст Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow
СМИ: Британия передаст Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow - 15.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: Британия передаст Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow
Великобритания передаст Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T20:55+0300
2026-10-15T20:55+0300
мировая экономика
украина
киев
великобритания
энди бернем
владимир зеленский
мария захарова
мид рф
нато
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874306151.jpg?1792086941
ЛОНДОН, 15 окт - ПРАЙМ. Великобритания передаст Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Великобритания передаст Украине больше ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow", - пишет агентство. По данным Блумберг, британский премьер Энди Бернем обсудил дополнительные поставки с украинской стороной во время визита Владимира Зеленского в Лондон в среду. Новые поставки осуществляются в рамках усиления поддержки Киева европейскими странами, подчеркивает издание. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Британия находится в шаге от того, чтобы официально стать соучастницей конфликта на Украине. По ее словам, новый кабинет во главе с Бернемом имел шанс начать все с чистого листа, но выбрал путь дальнейшего разжигания украинского кризиса. Первый зарубежный визит Бернем совершил в Киев, где пообещал помочь с производством ракет SCALP/Storm Shadow, отметила дипломат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
украина
киев
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, киев, великобритания, энди бернем, владимир зеленский, мария захарова, мид рф, нато
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Энди Бернем, Владимир Зеленский, Мария Захарова, МИД РФ, НАТО
20:55 15.10.2026
 
СМИ: Британия передаст Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow

Bloomberg: Великобритания передаст Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЛОНДОН, 15 окт - ПРАЙМ. Великобритания передаст Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Великобритания передаст Украине больше ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow", - пишет агентство.
По данным Блумберг, британский премьер Энди Бернем обсудил дополнительные поставки с украинской стороной во время визита Владимира Зеленского в Лондон в среду.
Новые поставки осуществляются в рамках усиления поддержки Киева европейскими странами, подчеркивает издание.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Британия находится в шаге от того, чтобы официально стать соучастницей конфликта на Украине. По ее словам, новый кабинет во главе с Бернемом имел шанс начать все с чистого листа, но выбрал путь дальнейшего разжигания украинского кризиса. Первый зарубежный визит Бернем совершил в Киев, где пообещал помочь с производством ракет SCALP/Storm Shadow, отметила дипломат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
Мировая экономикаУКРАИНАКиевВЕЛИКОБРИТАНИЯЭнди БернемВладимир ЗеленскийМария ЗахароваМИД РФНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала