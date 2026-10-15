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Британия пересматривает сделку с США по спутникам из-за Украины, пишут СМИ

Британия пересматривает сделку с США по спутникам из-за Украины, пишут СМИ - 15.10.2026, ПРАЙМ

Британия пересматривает сделку с США по спутникам из-за Украины, пишут СМИ

Британские чиновники пересматривают сделку с американской компанией Lockheed Martin на поставку военных спутников после ограничения работы Starlink на Украине,... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T21:34+0300

2026-10-15T21:34+0300

2026-10-15T21:34+0300

бизнес

мировая экономика

украина

великобритания

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lockheed martin

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ЛОНДОН, 15 окт - ПРАЙМ. Британские чиновники пересматривают сделку с американской компанией Lockheed Martin на поставку военных спутников после ограничения работы Starlink на Украине, сообщает газета Telegraph. В рамках сделки британское министерство обороны намерено закупить у Lockheed Martin спутники нового поколения Skynet на 2,6 миллиарда долларов. "Возникли опасения того, что Вашингтон может получить право вето на то, как Великобритания использует систему. Эти опасения усилились за последние 24 часа после сообщений о том, что доступ украинских военных к Starlink был ограничен… Даунинг-стрит уже пересматривает решение", - пишет газета. Источник издания в министерстве обороны заявил, что в случае реализации сделки Белый дом будет располагать "выключателем", контролирующим британские спутники. Такая уязвимость может навредить британским интересам в случае конфликта с Аргентиной из-за Фолклендских островов, подчеркивает издание. В среду экс-замминистра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что работа терминалов спутниковой связи Starlink была ограничена. По его словам, при движении со скоростью более 160 километров в час связь начинала пропадать, что мешало ВСУ и ограничивало логистику. В четверг издание Kyiv Independent со ссылкой на источник в украинском минобороны сообщило, что работа Starlink на территории Украины была восстановлена.

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бизнес, мировая экономика, украина, великобритания, starlink, lockheed martin, сша