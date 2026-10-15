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Брокеры не смогут брать криптовалюту у клиента по договору займа - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Брокеры не смогут брать криптовалюту у клиента по договору займа
Брокеры не смогут брать криптовалюту у клиента по договору займа - 15.10.2026, ПРАЙМ
Брокеры не смогут брать криптовалюту у клиента по договору займа
Брокеры не смогут брать цифровую валюту (то есть криптовалюту) у клиента по договору займа, следует из разъяснения ЦБ РФ относительно сделок и операций в рамках | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T07:52+0300
2026-10-15T07:52+0300
финансы
банки
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874257565.jpg?1792039934
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Брокеры не смогут брать цифровую валюту (то есть криптовалюту) у клиента по договору займа, следует из разъяснения ЦБ РФ относительно сделок и операций в рамках запуска рынка криптовалют. "Нет, положения части 4 статьи 30 Федерального закона № 282-ФЗ запрещают лицам, не являющимся брокерами, доверительными управляющими, организациями, осуществляющими обмен цифровых валют, или клиринговыми организациями, быть кредиторами по договору займа, предметом которого являются цифровые валюты", - говорится в разъяснениях ЦБ. В России с 1 сентября действует закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит общие требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав на криптовалюту независимо от ее предварительного декларирования.
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
финансы, банки
Финансы, Банки
07:52 15.10.2026
 
Брокеры не смогут брать криптовалюту у клиента по договору займа

ЦБ: брокеры не смогут брать криптовалюту у клиента по договору займа

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Брокеры не смогут брать цифровую валюту (то есть криптовалюту) у клиента по договору займа, следует из разъяснения ЦБ РФ относительно сделок и операций в рамках запуска рынка криптовалют.
"Нет, положения части 4 статьи 30 Федерального закона № 282-ФЗ запрещают лицам, не являющимся брокерами, доверительными управляющими, организациями, осуществляющими обмен цифровых валют, или клиринговыми организациями, быть кредиторами по договору займа, предметом которого являются цифровые валюты", - говорится в разъяснениях ЦБ.
В России с 1 сентября действует закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит общие требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав на криптовалюту независимо от ее предварительного декларирования.
 
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