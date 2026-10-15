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Брокеры не смогут брать криптовалюту у клиента по договору займа
Брокеры не смогут брать криптовалюту у клиента по договору займа - 15.10.2026, ПРАЙМ
Брокеры не смогут брать криптовалюту у клиента по договору займа
Брокеры не смогут брать цифровую валюту (то есть криптовалюту) у клиента по договору займа, следует из разъяснения ЦБ РФ относительно сделок и операций в рамках | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T07:52+0300
2026-10-15T07:52+0300
2026-10-15T07:52+0300
финансы
банки
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Брокеры не смогут брать цифровую валюту (то есть криптовалюту) у клиента по договору займа, следует из разъяснения ЦБ РФ относительно сделок и операций в рамках запуска рынка криптовалют.
"Нет, положения части 4 статьи 30 Федерального закона № 282-ФЗ запрещают лицам, не являющимся брокерами, доверительными управляющими, организациями, осуществляющими обмен цифровых валют, или клиринговыми организациями, быть кредиторами по договору займа, предметом которого являются цифровые валюты", - говорится в разъяснениях ЦБ.
В России с 1 сентября действует закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит общие требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав на криптовалюту независимо от ее предварительного декларирования.
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финансы, банки
Брокеры не смогут брать криптовалюту у клиента по договору займа
ЦБ: брокеры не смогут брать криптовалюту у клиента по договору займа
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Брокеры не смогут брать цифровую валюту (то есть криптовалюту) у клиента по договору займа, следует из разъяснения ЦБ РФ относительно сделок и операций в рамках запуска рынка криптовалют.
"Нет, положения части 4 статьи 30 Федерального закона № 282-ФЗ запрещают лицам, не являющимся брокерами, доверительными управляющими, организациями, осуществляющими обмен цифровых валют, или клиринговыми организациями, быть кредиторами по договору займа, предметом которого являются цифровые валюты", - говорится в разъяснениях ЦБ.
В России с 1 сентября действует закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит общие требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав на криптовалюту независимо от ее предварительного декларирования.