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Чекунков рассказал о разведанных запасах угля на Дальнем Востоке

Чекунков рассказал о разведанных запасах угля на Дальнем Востоке - 15.10.2026, ПРАЙМ

Чекунков рассказал о разведанных запасах угля на Дальнем Востоке

Объем разведанных запасов угля на Дальнем Востоке составляет почти 26 миллиардов тонн, от которого 75% не используются в хозяйственном обороте, сообщил министр... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T13:41+0300

2026-10-15T13:41+0300

2026-10-15T14:01+0300

россия

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москва

алексей чекунков

госсовет

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем разведанных запасов угля на Дальнем Востоке составляет почти 26 миллиардов тонн, от которого 75% не используются в хозяйственном обороте, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. "Объем разведанных запасов (угля в ДФО - ред.) почти 26 миллиардов тонн, и 75% из этого объема - нераспределенный фонд", - отметил Чекунков на заседании комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя". Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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россия, дальний восток, арктика, москва, алексей чекунков, госсовет