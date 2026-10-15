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Чекунков рассказал о разведанных запасах угля на Дальнем Востоке - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Чекунков рассказал о разведанных запасах угля на Дальнем Востоке
Чекунков рассказал о разведанных запасах угля на Дальнем Востоке - 15.10.2026, ПРАЙМ
Чекунков рассказал о разведанных запасах угля на Дальнем Востоке
Объем разведанных запасов угля на Дальнем Востоке составляет почти 26 миллиардов тонн, от которого 75% не используются в хозяйственном обороте, сообщил министр... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T13:41+0300
2026-10-15T14:01+0300
россия
дальний восток
арктика
москва
алексей чекунков
госсовет
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем разведанных запасов угля на Дальнем Востоке составляет почти 26 миллиардов тонн, от которого 75% не используются в хозяйственном обороте, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. "Объем разведанных запасов (угля в ДФО - ред.) почти 26 миллиардов тонн, и 75% из этого объема - нераспределенный фонд", - отметил Чекунков на заседании комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя". Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, дальний восток, арктика, москва, алексей чекунков, госсовет
РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, МОСКВА, Алексей Чекунков, Госсовет
13:41 15.10.2026 (обновлено: 14:01 15.10.2026)
 
Чекунков рассказал о разведанных запасах угля на Дальнем Востоке

Глава Минвостока Чекунков: запасы угля в ДФО составляют почти 26 миллиардов тонн

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем разведанных запасов угля на Дальнем Востоке составляет почти 26 миллиардов тонн, от которого 75% не используются в хозяйственном обороте, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
"Объем разведанных запасов (угля в ДФО - ред.) почти 26 миллиардов тонн, и 75% из этого объема - нераспределенный фонд", - отметил Чекунков на заседании комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя".
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
РОССИЯДальний ВостокАРКТИКАМОСКВААлексей ЧекунковГоссовет
 
 
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