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Торговый флот ледового класса будет создан для Севморпути, заявил Чекунков - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Торговый флот ледового класса будет создан для Севморпути, заявил Чекунков
Торговый флот ледового класса будет создан для Севморпути, заявил Чекунков - 15.10.2026, ПРАЙМ
Торговый флот ледового класса будет создан для Севморпути, заявил Чекунков
Торговый флот ледового класса в количестве более 100 судов будет создан для Севморпути, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T14:34+0300
2026-10-15T15:16+0300
бизнес
россия
арктика
дальний восток
москва
алексей чекунков
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Торговый флот ледового класса в количестве более 100 судов будет создан для Севморпути, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Министр указал, что в Арктике ведется работа по развитию инфраструктуры для логистики. Он отметил, что ключевой инфраструктурный проект - это развитие Севморпути, но это также развитие и железных дорог, в том числе Северного широтного хода, развитие внутренних водных путей, развитие российских портов, космической группировки, инфраструктуры аварийно-спасательного флота и развитие непосредственно флота. "К тем восьми атомным ледоколам, которые у нас уже есть, это уникальная группировка в мировых масштабах, будут добавлены еще четыре и будет создан торговый флот ледового класса в сумме более 100 судов", - сказал Чекунков в ходе сессии "Арктика - территория притяжения" в рамках форума "Российская энергетическая неделя". Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14–16 октября. РИА Новости — информационный партнер форума.
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бизнес, россия, арктика, дальний восток, москва, алексей чекунков
Бизнес, РОССИЯ, АРКТИКА, Дальний Восток, МОСКВА, Алексей Чекунков
14:34 15.10.2026 (обновлено: 15:16 15.10.2026)
 
Торговый флот ледового класса будет создан для Севморпути, заявил Чекунков

Чекунков: торговый флот ледового класса будет создан для Севморпути

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Торговый флот ледового класса в количестве более 100 судов будет создан для Севморпути, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Министр указал, что в Арктике ведется работа по развитию инфраструктуры для логистики. Он отметил, что ключевой инфраструктурный проект - это развитие Севморпути, но это также развитие и железных дорог, в том числе Северного широтного хода, развитие внутренних водных путей, развитие российских портов, космической группировки, инфраструктуры аварийно-спасательного флота и развитие непосредственно флота.
"К тем восьми атомным ледоколам, которые у нас уже есть, это уникальная группировка в мировых масштабах, будут добавлены еще четыре и будет создан торговый флот ледового класса в сумме более 100 судов", - сказал Чекунков в ходе сессии "Арктика - территория притяжения" в рамках форума "Российская энергетическая неделя".
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14–16 октября. РИА Новости — информационный партнер форума.
 
БизнесРОССИЯАРКТИКАДальний ВостокМОСКВААлексей Чекунков
 
 
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