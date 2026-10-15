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Торговый флот ледового класса будет создан для Севморпути, заявил Чекунков

Торговый флот ледового класса будет создан для Севморпути, заявил Чекунков - 15.10.2026, ПРАЙМ

Торговый флот ледового класса будет создан для Севморпути, заявил Чекунков

Торговый флот ледового класса в количестве более 100 судов будет создан для Севморпути, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T14:34+0300

2026-10-15T14:34+0300

2026-10-15T15:16+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Торговый флот ледового класса в количестве более 100 судов будет создан для Севморпути, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Министр указал, что в Арктике ведется работа по развитию инфраструктуры для логистики. Он отметил, что ключевой инфраструктурный проект - это развитие Севморпути, но это также развитие и железных дорог, в том числе Северного широтного хода, развитие внутренних водных путей, развитие российских портов, космической группировки, инфраструктуры аварийно-спасательного флота и развитие непосредственно флота. "К тем восьми атомным ледоколам, которые у нас уже есть, это уникальная группировка в мировых масштабах, будут добавлены еще четыре и будет создан торговый флот ледового класса в сумме более 100 судов", - сказал Чекунков в ходе сессии "Арктика - территория притяжения" в рамках форума "Российская энергетическая неделя". Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14–16 октября. РИА Новости — информационный партнер форума.

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бизнес, россия, арктика, дальний восток, москва, алексей чекунков