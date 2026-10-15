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Крупнейшие экономики мира видят, что без развития Арктики невозможен рост
Крупнейшие экономики мира видят, что без развития Арктики невозможен рост - 15.10.2026, ПРАЙМ
Крупнейшие экономики мира видят, что без развития Арктики невозможен рост
Крупнейшие экономики мира, в том числе Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, видят, что без участия в... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T14:44+0300
2026-10-15T14:44+0300
2026-10-15T14:44+0300
мировая экономика
арктика
китай
индия
алексей чекунков
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Крупнейшие экономики мира, в том числе Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, видят, что без участия в развитии Арктики качественный экономический рост невозможен, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он напомнил, что в Арктической зоне России сосредоточены полезные ископаемые стоимостью 22 триллиона долларов - при том, что степень разведанности не превышает 20%, а капитализация российской Арктики оценивается не менее чем в 100 триллионов долларов. "Крупнейшие экономики мира - это Китай, Индия, это страны Юго-Восточной Азии, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока - видят, что без участия в этом глобальном проекте невозможен качественный экономический рост", - сказал Чекунков журналистам в рамках форума "Российская энергетическая неделя". Он подчеркнул, что в таком перспективном, богатейшем регионе мира, как Арктика, важно опираться на надежного партнера. "И углеводороды, и удобрения, и металлы, ценные металлы, редкоземельные металлы, стратегическое сырье, медь, которая важна для энергоперехода в Арктике, - они все являются привлекательными направлениями для инвестиций, которые нужно делать с опытным партнером", - сказал Чекунков. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14–16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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мировая экономика, арктика, китай, индия, алексей чекунков
Мировая экономика, АРКТИКА, КИТАЙ, ИНДИЯ, Алексей Чекунков
Крупнейшие экономики мира видят, что без развития Арктики невозможен рост
Глава Минвостока Чекунков: без участия в развитии Арктики невозможен рост экономики
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Крупнейшие экономики мира, в том числе Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, видят, что без участия в развитии Арктики качественный экономический рост невозможен, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Он напомнил, что в Арктической зоне России сосредоточены полезные ископаемые стоимостью 22 триллиона долларов - при том, что степень разведанности не превышает 20%, а капитализация российской Арктики оценивается не менее чем в 100 триллионов долларов.
"Крупнейшие экономики мира - это Китай
, Индия
, это страны Юго-Восточной Азии, страны Азиатско-Тихоокеанского региона
, Ближнего Востока
- видят, что без участия в этом глобальном проекте невозможен качественный экономический рост", - сказал Чекунков
журналистам в рамках форума "Российская энергетическая неделя".
Он подчеркнул, что в таком перспективном, богатейшем регионе мира, как Арктика
, важно опираться на надежного партнера.
"И углеводороды, и удобрения, и металлы, ценные металлы, редкоземельные металлы, стратегическое сырье, медь, которая важна для энергоперехода в Арктике, - они все являются привлекательными направлениями для инвестиций, которые нужно делать с опытным партнером", - сказал Чекунков.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве
14–16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.