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Число заявок на пособие по безработице в США выросло до 199 тысяч
Число заявок на пособие по безработице в США выросло до 199 тысяч - 15.10.2026, ПРАЙМ
Число заявок на пособие по безработице в США выросло до 199 тысяч
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 октября, выросло на 1 тысячу по сравнению с пересмотренным значением... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T15:54+0300
2026-10-15T15:54+0300
2026-10-15T15:54+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 октября, выросло на 1 тысячу по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели - до 199 тысяч, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя до 200 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели в 197 тысяч. Предыдущий показатель был пересмотрен до 198 тысяч.
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мировая экономика, сша
Число заявок на пособие по безработице в США выросло до 199 тысяч
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло на 1 тысячу
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 октября, выросло на 1 тысячу по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели - до 199 тысяч, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя до 200 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели в 197 тысяч. Предыдущий показатель был пересмотрен до 198 тысяч.