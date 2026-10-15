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Ростехнадзор заявил о снижении числа случаев травматизма в угольной отрасли

Ростехнадзор заявил о снижении числа случаев травматизма в угольной отрасли - 15.10.2026, ПРАЙМ

Ростехнадзор заявил о снижении числа случаев травматизма в угольной отрасли

Число случаев травматизма в угольной отрасли за девять месяцев текущего года снизилось до 66 происшествий, сообщил Ростехнадзор по итогам совещания с... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T22:10+0300

2026-10-15T22:10+0300

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промышленность

общество

ростехнадзор

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Число случаев травматизма в угольной отрасли за девять месяцев текущего года снизилось до 66 происшествий, сообщил Ростехнадзор по итогам совещания с руководителями угледобывающих организаций. "Произошло 66 случаев травмирования работников (-21 к аналогичному периоду 2025 года)", - говорится в сообщении. Из них число тяжелых несчастных случаев выросло на 7, до 26 происшествий. При этом количество легких несчастных случаев составило 27, что на 27 ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что за указанный период зафиксировано 13 несчастных случаев со смертельным исходом, включая 8 при аварии на разрезе "Кадыкчанский" (снижение на 1). На опасных производственных объектах угольной промышленности допущена одна авария, что соответствует аналогичному периоду 2025 года, и 52 инцидента, что на 11 меньше, чем годом ранее.

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промышленность, общество , ростехнадзор