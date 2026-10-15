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В Черном море пропали восемь членов экипажа танкера - 15.10.2026, ПРАЙМ
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В Черном море пропали восемь членов экипажа танкера
В Черном море пропали восемь членов экипажа танкера - 15.10.2026, ПРАЙМ
В Черном море пропали восемь членов экипажа танкера
Восемь из 12 членов экипажа танкера для перевозки химикатов пропали без вести в результате пожара на борту судна в Черном море близ румынского города Сулина,... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T12:05+0300
2026-10-15T12:05+0300
румыния
черное море
сан-марино
мвд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874269889.jpg?1792055127
КИШИНЕВ, 15 окт – ПРАЙМ. Восемь из 12 членов экипажа танкера для перевозки химикатов пропали без вести в результате пожара на борту судна в Черном море близ румынского города Сулина, сообщило в четверг Румынское морское управление (ANR). Ранее в четверг Румынское агентство по спасению человеческой жизни на море (ARSVOM) сообщило, что экипаж танкера под флагом Сан-Марино запросил помощь у румынских спасателей из-за пожара на борту близ Сулины после того, как ночью в этом районе из-за беспилотников поднимали боевые самолеты. "Восемь из 12 членов экипажа числятся пропавшими без вести, в районе инцидента развернута поисково-спасательная операция", - говорится в распространенном для СМИ сообщении ANR. По информации властей, сигнал бедствия с танкера-химовоза поступил около семи часов утра (совпадает с мск). После взрыва огонь быстро распространился по судну. В 07.10 к месту происшествия вышло специализированное спасательное судно SAR Apollo Румынского агентства по спасению человеческой жизни на море, к поискам моряков также привлекли вертолет Генерального инспектората авиации МВД страны. Это уже второе за последние 12 часов чрезвычайное происшествие с коммерческими судами вблизи территориальных вод Румынии на фоне участившихся воздушных тревог и сообщений об ударах беспилотников в черноморской акватории. В министерстве национальной обороны Румынии ранее проинформировали, что минувшей ночью в приграничном уезде Тулча объявляли воздушную тревогу, а в небо поднимали боевые самолеты. Военные радары в 01.34 зафиксировали беспилотник в национальном воздушном пространстве близ Сулины и острова Змеиный, однако вскоре цель пропала с экранов над территориальными водами.  
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румыния, черное море, сан-марино, мвд
РУМЫНИЯ, Черное море, САН-МАРИНО, МВД
12:05 15.10.2026
 
В Черном море пропали восемь членов экипажа танкера

ANR: восемь из 12 членов экипажа танкера пропали без вести в Черном море из-за пожара

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КИШИНЕВ, 15 окт – ПРАЙМ. Восемь из 12 членов экипажа танкера для перевозки химикатов пропали без вести в результате пожара на борту судна в Черном море близ румынского города Сулина, сообщило в четверг Румынское морское управление (ANR).
Ранее в четверг Румынское агентство по спасению человеческой жизни на море (ARSVOM) сообщило, что экипаж танкера под флагом Сан-Марино запросил помощь у румынских спасателей из-за пожара на борту близ Сулины после того, как ночью в этом районе из-за беспилотников поднимали боевые самолеты.
"Восемь из 12 членов экипажа числятся пропавшими без вести, в районе инцидента развернута поисково-спасательная операция", - говорится в распространенном для СМИ сообщении ANR.
По информации властей, сигнал бедствия с танкера-химовоза поступил около семи часов утра (совпадает с мск). После взрыва огонь быстро распространился по судну. В 07.10 к месту происшествия вышло специализированное спасательное судно SAR Apollo Румынского агентства по спасению человеческой жизни на море, к поискам моряков также привлекли вертолет Генерального инспектората авиации МВД страны.
Это уже второе за последние 12 часов чрезвычайное происшествие с коммерческими судами вблизи территориальных вод Румынии на фоне участившихся воздушных тревог и сообщений об ударах беспилотников в черноморской акватории.
В министерстве национальной обороны Румынии ранее проинформировали, что минувшей ночью в приграничном уезде Тулча объявляли воздушную тревогу, а в небо поднимали боевые самолеты. Военные радары в 01.34 зафиксировали беспилотник в национальном воздушном пространстве близ Сулины и острова Змеиный, однако вскоре цель пропала с экранов над территориальными водами.
 
 
РУМЫНИЯЧерное мореСАН-МАРИНОМВД
 
 
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