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Украина исчерпала запасы ракет-перехватчиков для Patriot, сообщает CNN
Украина исчерпала запасы ракет-перехватчиков для Patriot, сообщает CNN - 15.10.2026, ПРАЙМ
Украина исчерпала запасы ракет-перехватчиков для Patriot, сообщает CNN
Украина исчерпала запасы ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, утверждает телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, знакомый с... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T17:52+0300
2026-10-15T17:52+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Украина исчерпала запасы ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, утверждает телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией. "У Украины закончились ракеты для производимой в США системы ПВО Patriot", - отмечает телеканал, не указывая, с какой стороны источник этой информации. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений Украине не способны изменить ход конфликта, однако ведут к его затягиванию и препятствуют достижению политико-дипломатического урегулирования.
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россия, мировая экономика, украина, сша, москва, cnn
РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, США, МОСКВА, CNN
Украина исчерпала запасы ракет-перехватчиков для Patriot, сообщает CNN
CNN: Украина исчерпала запасы ракет-перехватчиков для системы Patriot