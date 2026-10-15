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Украина исчерпала запасы ракет-перехватчиков для Patriot, сообщает CNN - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Украина исчерпала запасы ракет-перехватчиков для Patriot, сообщает CNN
Украина исчерпала запасы ракет-перехватчиков для Patriot, сообщает CNN - 15.10.2026, ПРАЙМ
Украина исчерпала запасы ракет-перехватчиков для Patriot, сообщает CNN
Украина исчерпала запасы ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, утверждает телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, знакомый с... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T17:52+0300
2026-10-15T17:52+0300
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мировая экономика
украина
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Украина исчерпала запасы ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, утверждает телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией. "У Украины закончились ракеты для производимой в США системы ПВО Patriot", - отмечает телеканал, не указывая, с какой стороны источник этой информации. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений Украине не способны изменить ход конфликта, однако ведут к его затягиванию и препятствуют достижению политико-дипломатического урегулирования.
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россия, мировая экономика, украина, сша, москва, cnn
РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, США, МОСКВА, CNN
17:52 15.10.2026
 
Украина исчерпала запасы ракет-перехватчиков для Patriot, сообщает CNN

CNN: Украина исчерпала запасы ракет-перехватчиков для системы Patriot

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2026
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Украина исчерпала запасы ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, утверждает телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.
Украины закончились ракеты для производимой в США системы ПВО Patriot", - отмечает телеканал, не указывая, с какой стороны источник этой информации.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений Украине не способны изменить ход конфликта, однако ведут к его затягиванию и препятствуют достижению политико-дипломатического урегулирования.
 
РОССИЯМировая экономикаУКРАИНАСШАМОСКВАCNN
 
 
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