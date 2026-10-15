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В пяти районах Дагестана объявили карантин по мраморному клопу - 15.10.2026, ПРАЙМ
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В пяти районах Дагестана объявили карантин по мраморному клопу
В пяти районах Дагестана объявили карантин по мраморному клопу - 15.10.2026, ПРАЙМ
В пяти районах Дагестана объявили карантин по мраморному клопу
Карантин по мраморному клопу объявлен в пяти районах Дагестана, сообщается в Telegram-канале правительства республики. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T10:36+0300
2026-10-15T10:36+0300
общество
здоровье
дагестан
россельхознадзор
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874263985.jpg?1792049771
МАХАЧКАЛА, 15 окт - ПРАЙМ. Карантин по мраморному клопу объявлен в пяти районах Дагестана, сообщается в Telegram-канале правительства республики. Ранее в ряде Telegram-каналов появились публикации о нашествии мраморных клопов на юге Дагестана, особенно – в Магарамкентском районе, где расположен единственный в России субтропический лиановый лес. Сообщается, что насекомые заполонили сады, вредят урожаю и даже забираются в дома. "Врио министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Иван Голуб доложил о проводимой работе. На сегодняшний день карантин введен в Магарамкентском, Дербентском, Сулейман-Стальском, Табасаранском и Хивском районах", – говорится в сообщении кабмина по итогам совещания о предотвращении распространения вредителя на территории региона. По словам руководителя управления Россельхознадзора по Дагестану Шахрудина Гунашева, общая площадь карантинных фитосанитарных зон составляет более 318 тысяч гектаров. Муниципалитетам направлены инструкции о мерах борьбы с вредителем и объявлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства в сфере карантина растений. Мраморный клоп - это инвазивный вредитель, опасный для сельского хозяйства: повреждает множество растений, портя плоды и снижая урожай. Он не кусает людей и не сосет кровь, но при опасности выделяет жидкость с неприятным запахом.
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общество , здоровье, дагестан, россельхознадзор
Общество , Здоровье, Дагестан, Россельхознадзор
10:36 15.10.2026
 
В пяти районах Дагестана объявили карантин по мраморному клопу

В пяти районах Дагестана объявили карантин по мраморному клопу

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МАХАЧКАЛА, 15 окт - ПРАЙМ. Карантин по мраморному клопу объявлен в пяти районах Дагестана, сообщается в Telegram-канале правительства республики.
Ранее в ряде Telegram-каналов появились публикации о нашествии мраморных клопов на юге Дагестана, особенно – в Магарамкентском районе, где расположен единственный в России субтропический лиановый лес. Сообщается, что насекомые заполонили сады, вредят урожаю и даже забираются в дома.
"Врио министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Иван Голуб доложил о проводимой работе. На сегодняшний день карантин введен в Магарамкентском, Дербентском, Сулейман-Стальском, Табасаранском и Хивском районах", – говорится в сообщении кабмина по итогам совещания о предотвращении распространения вредителя на территории региона.
По словам руководителя управления Россельхознадзора по Дагестану Шахрудина Гунашева, общая площадь карантинных фитосанитарных зон составляет более 318 тысяч гектаров. Муниципалитетам направлены инструкции о мерах борьбы с вредителем и объявлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства в сфере карантина растений.
Мраморный клоп - это инвазивный вредитель, опасный для сельского хозяйства: повреждает множество растений, портя плоды и снижая урожай. Он не кусает людей и не сосет кровь, но при опасности выделяет жидкость с неприятным запахом.
 
ОбществоЗдоровьеДагестанРоссельхознадзор
 
 
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