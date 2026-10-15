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Эксперт объяснил, зачем США нужен экспорт дизтоплива из России

Эксперт объяснил, зачем США нужен экспорт дизтоплива из России - 15.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, зачем США нужен экспорт дизтоплива из России

США заинтересованы в том, чтобы российское дизельное топливо свободно поступало на мировой рынок, поскольку из-за его дефицита в Европе и Азии цены там растут,... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T16:35+0300

2026-10-15T16:35+0300

2026-10-15T16:35+0300

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фонд национальной энергетической безопасности

нпз

дизельное топливо

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. США заинтересованы в том, чтобы российское дизельное топливо свободно поступало на мировой рынок, поскольку из-за его дефицита в Европе и Азии цены там растут, а вслед за этим повышается стоимость топлива и в самих Штатах, объяснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. "США до сих пор остаются крупнейшим в мире экспортером дизельного топлива. В стране действует либеральная модель рынка: производители решают, направить ли топливо на внутренний или на внешний рынок. Из-за дефицита дизеля в Европе и Азии цены там растут - вслед за этим повышается стоимость топлива в самих Штатах", - сказал Юшков газете ВЗГЛЯД. По словам эксперта, фактически цена на внутреннем рынке США формируется по формуле "внешняя цена минус стоимость доставки". Юшков отметил, что для снижения цен внутри страны Трампу необязательно обеспечивать прямые поставки российского дизеля в США: достаточно, чтобы российский дизель активно выходил на мировой рынок и реализовывался в больших объемах. "Отсюда и логика давления, например, на Украину в контексте ненанесения ударов по НПЗ в России. На сегодня цель Трампа в том, чтобы у Москвы не возникало затруднений при экспорте нефтепродуктов", - заключил Юшков. Президент США Дональд Трамп заявлял, что в ходе телефонного разговора с его российским коллегой Владимиром Путиным 9 октября была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из РФ. Минфин США позднее выпустил лицензию, которой разрешил операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизтоплива российского происхождения до 7 апреля 2027 года.

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мировая экономика, сша, европа, азия, игорь юшков, дональд трамп, владимир путин, фонд национальной энергетической безопасности, нпз, дизельное топливо, дизель