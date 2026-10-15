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На Запорожскую АЭС не подали напряжение на линию "Днепровская" - 15.10.2026, ПРАЙМ
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На Запорожскую АЭС не подали напряжение на линию "Днепровская"
На Запорожскую АЭС не подали напряжение на линию "Днепровская" - 15.10.2026, ПРАЙМ
На Запорожскую АЭС не подали напряжение на линию "Днепровская"
Напряжение для электроснабжения ЗАЭС на линию "Днепровская" 750 кВ с украинской стороны не подано, сроки ее подключения неизвестны, сообщила РИА Новости... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T09:39+0300
2026-10-15T09:39+0300
запорожская аэс
электроснабжение
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - ПРАЙМ. Напряжение для электроснабжения ЗАЭС на линию "Днепровская" 750 кВ с украинской стороны не подано, сроки ее подключения неизвестны, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС на сегодня обеспечивается за счет линии "Ферросплавная-1" мощность 330 киловольт. Основная линия "Днепровская" мощностью 750 киловольт отключена из-за повреждения еще с 24 марта. "Что касается высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская", ситуация пока не изменилась. Со своей стороны мы выполнили необходимые ремонтные работы и подготовили линию к вводу в эксплуатацию. Однако напряжение с украинской стороны до настоящего времени не подано. Поэтому говорить о конкретных сроках ее подключения сейчас невозможно", - сказала Яшина. Она отметила, что восстановление второй независимой линии внешнего энергоснабжения существенно повысило бы надежность электроснабжения ЗАЭС, обеспечило дополнительное резервирование и укрепило безопасность станции. "Именно поэтому восстановление схемы внешнего энергоснабжения остается для нас одной из приоритетных задач", - добавила Яшина.
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запорожская аэс, электроснабжение, россия, украина
Запорожская АЭС, электроснабжение, РОССИЯ, УКРАИНА
09:39 15.10.2026
 
На Запорожскую АЭС не подали напряжение на линию "Днепровская"

Директор Яшина: напряжение для электроснабжения ЗАЭС с украинской стороны не подано

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - ПРАЙМ. Напряжение для электроснабжения ЗАЭС на линию "Днепровская" 750 кВ с украинской стороны не подано, сроки ее подключения неизвестны, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС на сегодня обеспечивается за счет линии "Ферросплавная-1" мощность 330 киловольт. Основная линия "Днепровская" мощностью 750 киловольт отключена из-за повреждения еще с 24 марта.
"Что касается высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская", ситуация пока не изменилась. Со своей стороны мы выполнили необходимые ремонтные работы и подготовили линию к вводу в эксплуатацию. Однако напряжение с украинской стороны до настоящего времени не подано. Поэтому говорить о конкретных сроках ее подключения сейчас невозможно", - сказала Яшина.
Она отметила, что восстановление второй независимой линии внешнего энергоснабжения существенно повысило бы надежность электроснабжения ЗАЭС, обеспечило дополнительное резервирование и укрепило безопасность станции.
"Именно поэтому восстановление схемы внешнего энергоснабжения остается для нас одной из приоритетных задач", - добавила Яшина.
 
Запорожская АЭСэлектроснабжениеРОССИЯУКРАИНА
 
 
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