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Доля российского нефтегазового оборудования на рынке составила более 84% - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Доля российского нефтегазового оборудования на рынке составила более 84%
Доля российского нефтегазового оборудования на рынке составила более 84% - 15.10.2026, ПРАЙМ
Доля российского нефтегазового оборудования на рынке составила более 84%
Доля российского нефтегазового оборудования на внутреннем рынке в настоящее время составила более 84%, заявил замглавы Минпромторга России Михаил Иванов в... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T10:17+0300
2026-10-15T10:17+0300
россия
бизнес
москва
минпромторг
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Доля российского нефтегазового оборудования на внутреннем рынке в настоящее время составила более 84%, заявил замглавы Минпромторга России Михаил Иванов в рамках Российской энергетической недели. "У нас в целом этот сектор отличает достаточно высокая доля отечественного оборудования на нашем рынке, отметка более 84% на текущий момент", - сказал Иванов о секторе нефтегазового оборудования. Он добавил, что за последние пять лет объем государственной поддержки отрасли составил порядка 25 миллиардов рублей, в том числе около 9 миллиардов было направлено на разработку новой продукции и 16 миллиардов рублей - на создание и модернизацию производства. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, бизнес, москва, минпромторг
РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, Минпромторг
10:17 15.10.2026
 
Доля российского нефтегазового оборудования на рынке составила более 84%

Минпромторг: доля российского нефтегазового оборудования на внутреннем рынке составила 84%

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Доля российского нефтегазового оборудования на внутреннем рынке в настоящее время составила более 84%, заявил замглавы Минпромторга России Михаил Иванов в рамках Российской энергетической недели.
"У нас в целом этот сектор отличает достаточно высокая доля отечественного оборудования на нашем рынке, отметка более 84% на текущий момент", - сказал Иванов о секторе нефтегазового оборудования.
Он добавил, что за последние пять лет объем государственной поддержки отрасли составил порядка 25 миллиардов рублей, в том числе около 9 миллиардов было направлено на разработку новой продукции и 16 миллиардов рублей - на создание и модернизацию производства.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
РОССИЯБизнесМОСКВАМинпромторг
 
 
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