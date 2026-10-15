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Доля рубля в расчетах за поставки в США в августе выросла до 69,9%

Доля рубля в расчетах за поставки в США в августе выросла до 69,9% - 15.10.2026, ПРАЙМ

Доля рубля в расчетах за поставки в США в августе выросла до 69,9%

Российская валюта в расчетах за поставки товаров и услуг в страны Америки в августе этого года выросла на 15,5 процентного пункта - до максимальных с мая 69,9%... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T18:34+0300

2026-10-15T18:34+0300

2026-10-15T18:34+0300

россия

финансы

азия

африка

европа

банк россии

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российская валюта в расчетах за поставки товаров и услуг в страны Америки в августе этого года выросла на 15,5 процентного пункта - до максимальных с мая 69,9% после июльских 54,4%, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. Также заметно доля рубля увеличилась в доходах РФ от поставок в страны Карибского бассейна - на 17,4 процентного пункта, до 61%. Произошел рост доли и в расчетах за экспорт со странами Азии - до 68,6% с июльских 66,4%, а также с Океанией - до 95,9% с 94,3%. Просела доля рубля в доходах России от торговли с Африкой - на 4,2 процентного пункта, до минимальных с мая 88,6%, а также с Европой - на 2 процентного пункта, до 71,6%. В целом доля рубля в расчетах за поставки за рубеж по итогам августа составила 69,3% против 67,9% месяцем ранее.

азия

африка

европа

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россия, финансы, азия, африка, европа, банк россии