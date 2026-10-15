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СМИ: ЕС выделит Эстонии средства на мониторинг за БПЛА на границе с Россией - 15.10.2026, ПРАЙМ
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СМИ: ЕС выделит Эстонии средства на мониторинг за БПЛА на границе с Россией
СМИ: ЕС выделит Эстонии средства на мониторинг за БПЛА на границе с Россией - 15.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: ЕС выделит Эстонии средства на мониторинг за БПЛА на границе с Россией
Евросоюз собирается выделить Эстонии около 32 миллионов евро на укрепление системы мониторинга за дронами на границе с Россией, сообщает эстонская... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T20:32+0300
2026-10-15T20:32+0300
мировая экономика
эстония
ес
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МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Евросоюз собирается выделить Эстонии около 32 миллионов евро на укрепление системы мониторинга за дронами на границе с Россией, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR. "Европейская комиссия приняла предварительное решение выделить Эстонии почти 32 миллиона евро. С помощью этих средств департамент полиции и погранохраны в сотрудничестве с силами обороны Эстонии продолжит создание на восточной границе многоуровневой интегрированной системы обнаружения беспилотников и воздушного наблюдения", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы МВД Эстонии, создаваемая система обнаружения беспилотников и воздушного наблюдения поможет предотвращать незаконное пересечение границы, проникновение контрабанды, неправомерное использование беспилотных летательных аппаратов и нелегальную миграцию. "Благодаря этой поддержке в течение следующих трех лет мы совместно с силами обороны сможем вывести наблюдение за воздушным пространством и сухопутной территорией на восточной границе на новый уровень", - приводит ERR слова заместителя гендиректора департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаара. Уточняется, что система обнаружения беспилотников и воздушного наблюдения должна быть введена в эксплуатацию к концу 2029 года.
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мировая экономика, эстония, ес
Мировая экономика, ЭСТОНИЯ, ЕС
20:32 15.10.2026
 
СМИ: ЕС выделит Эстонии средства на мониторинг за БПЛА на границе с Россией

ERR: ЕС выделит Эстонии 32 миллиона евро для мониторинга за дронами на границе с Россией

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МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Евросоюз собирается выделить Эстонии около 32 миллионов евро на укрепление системы мониторинга за дронами на границе с Россией, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.
"Европейская комиссия приняла предварительное решение выделить Эстонии почти 32 миллиона евро. С помощью этих средств департамент полиции и погранохраны в сотрудничестве с силами обороны Эстонии продолжит создание на восточной границе многоуровневой интегрированной системы обнаружения беспилотников и воздушного наблюдения", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы МВД Эстонии, создаваемая система обнаружения беспилотников и воздушного наблюдения поможет предотвращать незаконное пересечение границы, проникновение контрабанды, неправомерное использование беспилотных летательных аппаратов и нелегальную миграцию.
"Благодаря этой поддержке в течение следующих трех лет мы совместно с силами обороны сможем вывести наблюдение за воздушным пространством и сухопутной территорией на восточной границе на новый уровень", - приводит ERR слова заместителя гендиректора департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаара.
Уточняется, что система обнаружения беспилотников и воздушного наблюдения должна быть введена в эксплуатацию к концу 2029 года.
 
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