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В "Системном операторе" оценили эффект от запрета криптомайнинга в Москве

В "Системном операторе" оценили эффект от запрета криптомайнинга в Москве - 15.10.2026, ПРАЙМ

В "Системном операторе" оценили эффект от запрета криптомайнинга в Москве

Эффект от запрета майнинга криптовалют в Московском регионе будет понятен позже, так как столичная энергосистема большая, и статистика поступает с задержкой,... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T19:08+0300

2026-10-15T19:08+0300

2026-10-15T19:27+0300

финансы

москва

московская область

подмосковье

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Эффект от запрета майнинга криптовалют в Московском регионе будет понятен позже, так как столичная энергосистема большая, и статистика поступает с задержкой, заявил РИА Новости глава "Системного оператора" Федор Опадчий. "Пока сложно сказать, потому что объемы все-таки не очень большие - это первое. Второе... в Сибири мы видели эффект просто по приборам, потому что крупные были потребители. Здесь нужно чуть-чуть подождать, посмотреть структуру потребления. Например, сектора ИКТ, - отдельного ОКВЭДа нет у майнинга на сегодняшний день. Но в целом отрасль информационно-телекоммуникационных технологий - ОКВЭД есть", - сказал он в кулуарах Российской энергетической недели. "Но эта статистика, она поступает с задержкой. Соответственно, поскольку в целом энергосистема - она большая, больше 10% всей страны от Московской энергосистемы, - соответственно, мы это увидим, но попозже", - добавил Опадчий. Запрет майнинга криптовалют в Москве, Подмосковье, а также в ряде муниципальных округов Курской области вступил в силу с 15 августа. Такие меры были введены во избежание возникновения дефицита электроэнергии. Майнинг сначала был полностью запрещен до 15 марта 2031 года в 10 субъектах РФ: Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Затем круглогодичный запрет майнинга до 15 марта 2031 года распространили на юг Иркутской области и большинство районов Забайкалья и Бурятии. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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финансы, москва, московская область, подмосковье