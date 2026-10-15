https://1prime.ru/20261015/ekonomist-874266256.html
Экономист объяснил рост мировых цен на продукты
Экономист объяснил рост мировых цен на продукты - 15.10.2026, ПРАЙМ
Экономист объяснил рост мировых цен на продукты
Рост мировых цен на продовольственные товары нельзя объяснять исключительно перебоями в судоходстве через Ормузский пролив, их влияние на доступность... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T11:19+0300
2026-10-15T11:19+0300
2026-10-15T11:19+0300
бизнес
ормузский пролив
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РИМ, 15 окт - ПРАЙМ. Рост мировых цен на продовольственные товары нельзя объяснять исключительно перебоями в судоходстве через Ормузский пролив, их влияние на доступность продовольствия остается ограниченным, заявил РИА Новости главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро.
Согласно индексу продовольственных цен ФАО, в сентябре международные цены на продовольственные товары выросли на 1,5% и оказались на 5,8% выше уровня годичной давности. При этом они оставались на 15% ниже пикового уровня марта 2022 года. Рост цен был обусловлен подорожанием зерновых, растительных масел и сахара из-за транспортных перебоев и опасений, связанных с погодными условиями.
"Эти изменения цен отражают сочетание различных факторов и не могут быть объяснены исключительно перебоями в судоходстве через Ормузский пролив", - сказал Тореро в интервью ко Всемирному продовольственному форуму.
"Непосредственное влияние (перебоев в судоходстве - ред.) на глобальную доступность продовольствия пока остается относительно ограниченным, однако производство - лишь один из источников неопределенности. Продовольственные товары также необходимо перевозить из регионов с избытком продукции туда, где они нужны, и обеспечивать их надежную доставку потребителям по доступным ценам", - отметил Тореро.
По его словам, перебои в судоходстве, увеличение стоимости фрахта и страхования грузов, а также рост внутренних транспортных расходов могут негативно сказываться на "продовольственной безопасности" даже при достаточном предложении на мировом рынке.
"Чем дольше сохраняются эти нарушения, тем выше риск более масштабных последствий для сельскохозяйственного производства и продовольственных цен", - предупредил экономист.
Ситуация развивается на фоне сохраняющихся проблем с обеспечением населения продовольствием, отметил он. Согласно докладу учреждений ООН, в прошлом году около 645 миллионов человек в мире страдали от голода, а примерно 2,1 миллиарда сталкивались с умеренной или острой нехваткой продовольствия.
"Повышение цен на продовольствие и энергоносители имеет непропорционально серьезные последствия для уязвимых стран и домохозяйств, которые тратят значительную часть своих доходов на удовлетворение базовых потребностей", - отметил Тореро.
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бизнес, ормузский пролив, оон, фао
Бизнес, Ормузский пролив, ООН, ФАО
Экономист объяснил рост мировых цен на продукты
Экономист Тореро: рост мировых цен нельзя объяснить только перебоями в судоходстве
РИМ, 15 окт - ПРАЙМ. Рост мировых цен на продовольственные товары нельзя объяснять исключительно перебоями в судоходстве через Ормузский пролив, их влияние на доступность продовольствия остается ограниченным, заявил РИА Новости главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро.
Согласно индексу продовольственных цен ФАО, в сентябре международные цены на продовольственные товары выросли на 1,5% и оказались на 5,8% выше уровня годичной давности. При этом они оставались на 15% ниже пикового уровня марта 2022 года. Рост цен был обусловлен подорожанием зерновых, растительных масел и сахара из-за транспортных перебоев и опасений, связанных с погодными условиями.
"Эти изменения цен отражают сочетание различных факторов и не могут быть объяснены исключительно перебоями в судоходстве через Ормузский пролив", - сказал Тореро в интервью ко Всемирному продовольственному форуму.
"Непосредственное влияние (перебоев в судоходстве - ред.) на глобальную доступность продовольствия пока остается относительно ограниченным, однако производство - лишь один из источников неопределенности. Продовольственные товары также необходимо перевозить из регионов с избытком продукции туда, где они нужны, и обеспечивать их надежную доставку потребителям по доступным ценам", - отметил Тореро.
По его словам, перебои в судоходстве, увеличение стоимости фрахта и страхования грузов, а также рост внутренних транспортных расходов могут негативно сказываться на "продовольственной безопасности" даже при достаточном предложении на мировом рынке.
"Чем дольше сохраняются эти нарушения, тем выше риск более масштабных последствий для сельскохозяйственного производства и продовольственных цен", - предупредил экономист.
Ситуация развивается на фоне сохраняющихся проблем с обеспечением населения продовольствием, отметил он. Согласно докладу учреждений ООН, в прошлом году около 645 миллионов человек в мире страдали от голода, а примерно 2,1 миллиарда сталкивались с умеренной или острой нехваткой продовольствия.
"Повышение цен на продовольствие и энергоносители имеет непропорционально серьезные последствия для уязвимых стран и домохозяйств, которые тратят значительную часть своих доходов на удовлетворение базовых потребностей", - отметил Тореро.