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Кнайсль оценила дизельную сделку России и США

Кнайсль оценила дизельную сделку России и США - 15.10.2026, ПРАЙМ

Кнайсль оценила дизельную сделку России и США

Договоренность о поставках дизельного топлива из России в США указывает на прагматичный подход со стороны Вашингтона, считает экс-глава МИД Австрии,... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T19:29+0300

2026-10-15T19:29+0300

2026-10-15T19:31+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Договоренность о поставках дизельного топлива из России в США указывает на прагматичный подход со стороны Вашингтона, считает экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль. "Здесь присутствует и символический аспект: то, что в ЕС называют ослаблением санкционного режима, я бы назвала прагматичным пересмотром подхода со стороны США. Президент (США Дональд) Трамп с момента своего возвращения в Белый дом неизменно подчеркивал, что Россия является глобальным игроком на этом рынке", - сказала Кнайсль журналистам на международном форуме "Российская энергетическая неделя" (РЭН). Она подчеркнула, что американский лидер уже давно призывал не наносить удары по энергетической инфраструктуре, поскольку "невозможно надолго исключить российскую нефть, газ или нефтепродукты из рыночного оборота". Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в ходе его телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным 9 октября была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из РФ. Минфин США позднее выпустил лицензию, которой разрешил операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизтоплива российского происхождения до 7 апреля 2027 года. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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россия, мировая экономика, сша, вашингтон, австрия, карин кнайсль, дональд трамп, владимир путин, мид, ес, минфин сша