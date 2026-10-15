https://1prime.ru/20261015/ekskursii-874276673.html

На Маврикии экскурсии и морские прогулки прошли по плану

На Маврикии экскурсии и морские прогулки прошли по плану - 15.10.2026, ПРАЙМ

На Маврикии экскурсии и морские прогулки прошли по плану

Экскурсии и морские прогулки российских туристов на Маврикии прошли по плану, несмотря на перекрытие некоторых дорог на острове, рассказали в Российском союзе... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T13:35+0300

2026-10-15T13:35+0300

2026-10-15T13:35+0300

туризм

бизнес

россия

маврикий

российский союз туриндустрии

рст

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Экскурсии и морские прогулки российских туристов на Маврикии прошли по плану, несмотря на перекрытие некоторых дорог на острове, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Ранее посольство России на Маврикии порекомендовало соблюдать комендантский час, введенный в свете массовых беспорядков и продленный до утра четверга. "Все экскурсии и морские прогулки состоялись по запланированному графику. Перебоев с трансферами и предоставлением других услуг не возникло", - цитирует РСТ руководителя PR-отдела туроператора ITM Group Андрея Подколзина. По его словам, ситуация на Маврикии в настоящее время находится под контролем. "Вчера вечером в нескольких районах наблюдались локальные напряженные ситуации и были перекрыты некоторые дороги, однако в целом ситуация не вызывает серьезных опасений", - добавил он. Подколзин также подчеркнул, что сотрудники принимающей компании находятся на рабочих местах и поддерживают регулярную связь с клиентами, информируя их о развитии ситуации. Местные СМИ сообщали о массовых беспорядках в ночь на вторник в разных частях Маврикия. Как рассказали РИА Новости в российском посольстве, обстановка в стране напряженная, но контролируемая. Информации о том, что в беспорядках пострадали граждане России, во вторник не было.

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туризм, бизнес, россия, маврикий, российский союз туриндустрии, рст