https://1prime.ru/20261015/ekskursii-874276673.html
На Маврикии экскурсии и морские прогулки прошли по плану
На Маврикии экскурсии и морские прогулки прошли по плану - 15.10.2026, ПРАЙМ
На Маврикии экскурсии и морские прогулки прошли по плану
Экскурсии и морские прогулки российских туристов на Маврикии прошли по плану, несмотря на перекрытие некоторых дорог на острове, рассказали в Российском союзе... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T13:35+0300
2026-10-15T13:35+0300
2026-10-15T13:35+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Экскурсии и морские прогулки российских туристов на Маврикии прошли по плану, несмотря на перекрытие некоторых дорог на острове, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Ранее посольство России на Маврикии порекомендовало соблюдать комендантский час, введенный в свете массовых беспорядков и продленный до утра четверга.
"Все экскурсии и морские прогулки состоялись по запланированному графику. Перебоев с трансферами и предоставлением других услуг не возникло", - цитирует РСТ руководителя PR-отдела туроператора ITM Group Андрея Подколзина.
По его словам, ситуация на Маврикии в настоящее время находится под контролем. "Вчера вечером в нескольких районах наблюдались локальные напряженные ситуации и были перекрыты некоторые дороги, однако в целом ситуация не вызывает серьезных опасений", - добавил он.
Подколзин также подчеркнул, что сотрудники принимающей компании находятся на рабочих местах и поддерживают регулярную связь с клиентами, информируя их о развитии ситуации.
Местные СМИ сообщали о массовых беспорядках в ночь на вторник в разных частях Маврикия. Как рассказали РИА Новости в российском посольстве, обстановка в стране напряженная, но контролируемая. Информации о том, что в беспорядках пострадали граждане России, во вторник не было.
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туризм, бизнес, россия, маврикий, российский союз туриндустрии, рст
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, МАВРИКИЙ, Российский союз туриндустрии, РСТ
На Маврикии экскурсии и морские прогулки прошли по плану
РСТ: экскурсии и морские прогулки российских туристов на Маврикии прошли по плану
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Экскурсии и морские прогулки российских туристов на Маврикии прошли по плану, несмотря на перекрытие некоторых дорог на острове, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Ранее посольство России на Маврикии порекомендовало соблюдать комендантский час, введенный в свете массовых беспорядков и продленный до утра четверга.
"Все экскурсии и морские прогулки состоялись по запланированному графику. Перебоев с трансферами и предоставлением других услуг не возникло", - цитирует РСТ руководителя PR-отдела туроператора ITM Group Андрея Подколзина.
По его словам, ситуация на Маврикии в настоящее время находится под контролем. "Вчера вечером в нескольких районах наблюдались локальные напряженные ситуации и были перекрыты некоторые дороги, однако в целом ситуация не вызывает серьезных опасений", - добавил он.
Подколзин также подчеркнул, что сотрудники принимающей компании находятся на рабочих местах и поддерживают регулярную связь с клиентами, информируя их о развитии ситуации.
Местные СМИ сообщали о массовых беспорядках в ночь на вторник в разных частях Маврикия. Как рассказали РИА Новости в российском посольстве, обстановка в стране напряженная, но контролируемая. Информации о том, что в беспорядках пострадали граждане России, во вторник не было.