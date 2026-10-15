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Эксперт рассказал, как мошенники продают обучающие онлайн-курсы
Эксперт рассказал, как мошенники продают обучающие онлайн-курсы - 15.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как мошенники продают обучающие онлайн-курсы
Мошенники начали продавать обучающие онлайн-курсы, во время "сделки" они крадут персональные данные и деньги, рассказал РИА Новости директор по развитию центра... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T00:47+0300
2026-10-15T00:47+0300
2026-10-15T00:47+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Мошенники начали продавать обучающие онлайн-курсы, во время "сделки" они крадут персональные данные и деньги, рассказал РИА Новости директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз "Солар" Александр Вураско.
"Злоумышленники используют мошеннические схемы, связанные с продажей обучающих онлайн-курсов, чтобы красть у пользователей их персональные данные, деньги, получать удаленный доступ к смартфонам, заражая устройства вредоносными программами", - отметил он.
По словам эксперта, для того, чтобы защититься от подобных схем, необходимо проверять конкретное юридическое лицо и получателя платежа. Так, если курс рекламируется в мессенджере или социальной сети, нужно найти официальный сайт организации и связаться с ней.
Вураско предупредил, что не следует использовать для проверки номер телефона или ссылку, которые прислал сам "куратор". По ИНН, ОГРН или названию организации в сервисе ФНС можно проверить, существует ли такое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
При этом если создатель курса обещает диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или другой официальный документ, необходимо проверить образовательную лицензию и право организации реализовывать соответствующую программу.
"Получатель платежа должен совпадать с исполнителем, указанным в договоре, либо в документах должно быть понятно объяснено, почему деньги принимает другое юридическое лицо. Просьба перевести оплату на личную карту "куратора", "директора" или "бухгалтера" из-за временных технических проблем - серьезный признак риска", - отметил эксперт.
Вураско также добавил, что россиянам необходимо насторожиться, если обещают гарантированное трудоустройство, доход или прохождение экзамена.
"Если деньги уже переведены, нужно как можно быстрее обратиться в банк, сохранить переписку, договор, счет, рекламное объявление и реквизиты получателя, а затем подать заявление в полицию", - заключил он.
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технологии, общество , фнс россии, фнс
Технологии, Общество , ФНС России, ФНС
Эксперт рассказал, как мошенники продают обучающие онлайн-курсы
Эксперт Вураско: мошенники начали продавать обучающие онлайн-курсы
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Мошенники начали продавать обучающие онлайн-курсы, во время "сделки" они крадут персональные данные и деньги, рассказал РИА Новости директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз "Солар" Александр Вураско.
"Злоумышленники используют мошеннические схемы, связанные с продажей обучающих онлайн-курсов, чтобы красть у пользователей их персональные данные, деньги, получать удаленный доступ к смартфонам, заражая устройства вредоносными программами", - отметил он.
По словам эксперта, для того, чтобы защититься от подобных схем, необходимо проверять конкретное юридическое лицо и получателя платежа. Так, если курс рекламируется в мессенджере или социальной сети, нужно найти официальный сайт организации и связаться с ней.
Вураско предупредил, что не следует использовать для проверки номер телефона или ссылку, которые прислал сам "куратор". По ИНН, ОГРН или названию организации в сервисе ФНС можно проверить, существует ли такое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
При этом если создатель курса обещает диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или другой официальный документ, необходимо проверить образовательную лицензию и право организации реализовывать соответствующую программу.
"Получатель платежа должен совпадать с исполнителем, указанным в договоре, либо в документах должно быть понятно объяснено, почему деньги принимает другое юридическое лицо. Просьба перевести оплату на личную карту "куратора", "директора" или "бухгалтера" из-за временных технических проблем - серьезный признак риска", - отметил эксперт.
Вураско также добавил, что россиянам необходимо насторожиться, если обещают гарантированное трудоустройство, доход или прохождение экзамена.
"Если деньги уже переведены, нужно как можно быстрее обратиться в банк, сохранить переписку, договор, счет, рекламное объявление и реквизиты получателя, а затем подать заявление в полицию", - заключил он.