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Эксперт назвал признаки мошенничества - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт назвал признаки мошенничества
Эксперт назвал признаки мошенничества - 15.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал признаки мошенничества
Подмена темы разговора и странный голос с неестественными паузами часто являются признаками мошеннического звонка, сообщил РИА Новости заместитель директора... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T04:18+0300
2026-10-15T04:18+0300
общество
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874256346.jpg?1792027108
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Подмена темы разговора и странный голос с неестественными паузами часто являются признаками мошеннического звонка, сообщил РИА Новости заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Андрианов. "Входящий звонок с официальным номером - это не показатель достоверности организации. Часто мошенники используют сервисы для подмены номера. Если звонящий представляется, например, сотрудником УК, банка или даже поликлиники, а смс приходит от постороннего сервиса - это "классический" признак мошенничества" - рассказал он. Важно в процессе разговора обратить внимание на источник сообщения. "Настоящие организации применяют собственные официальные каналы: короткий номер банка, "Госуслуги", официальные приложения", - напомнил Андрианов. Еще одним признаком мошеннического звонка, по мнению эксперта, является подмена темы разговора. Аферисты в таких случаях сначала ведут непринужденный диалог, например о качестве услуг, а затем переходят к просьбе назвать код или перевести деньги. "Периодически спрашивайте себя: "С чего мы начали и почему теперь я должен что-то делать с деньгами?", - советует Андрианов. Также мошенники могут выдавать себя за родственника или знакомого. "Обратите внимание на "металлический" оттенок, неестественные паузы, отсутствие дыхания в паузах или монотонность - это может быть сгенерированный нейросетью голос", - добавил он.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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40
192
40
общество
Общество
04:18 15.10.2026
 
Эксперт назвал признаки мошенничества

Финансист Андрианов назвал подмену темы разговора признаком мошенничества

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Подмена темы разговора и странный голос с неестественными паузами часто являются признаками мошеннического звонка, сообщил РИА Новости заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Андрианов.
"Входящий звонок с официальным номером - это не показатель достоверности организации. Часто мошенники используют сервисы для подмены номера. Если звонящий представляется, например, сотрудником УК, банка или даже поликлиники, а смс приходит от постороннего сервиса - это "классический" признак мошенничества" - рассказал он.
Важно в процессе разговора обратить внимание на источник сообщения. "Настоящие организации применяют собственные официальные каналы: короткий номер банка, "Госуслуги", официальные приложения", - напомнил Андрианов.
Еще одним признаком мошеннического звонка, по мнению эксперта, является подмена темы разговора. Аферисты в таких случаях сначала ведут непринужденный диалог, например о качестве услуг, а затем переходят к просьбе назвать код или перевести деньги. "Периодически спрашивайте себя: "С чего мы начали и почему теперь я должен что-то делать с деньгами?", - советует Андрианов.
Также мошенники могут выдавать себя за родственника или знакомого. "Обратите внимание на "металлический" оттенок, неестественные паузы, отсутствие дыхания в паузах или монотонность - это может быть сгенерированный нейросетью голос", - добавил он.
 
Общество
 
 
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