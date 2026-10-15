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Эксперт рассказал, кто получит две пенсионные выплаты в декабре

Эксперт рассказал, кто получит две пенсионные выплаты в декабре - 15.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, кто получит две пенсионные выплаты в декабре

Россияне, получающие пенсии в начале месяца, в декабре смогут получить сразу две пенсионные выплаты, за текущий период и за январь, сообщил РИА Новости доцент... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T09:19+0300

2026-10-15T09:19+0300

2026-10-15T09:19+0300

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874259964.jpg?1792045198

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россияне, получающие пенсии в начале месяца, в декабре смогут получить сразу две пенсионные выплаты, за текущий период и за январь, сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. "В декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 10 дней месяца, получат две выплаты. Во-первых, в начале декабря - страховую пенсию за декабрь. Во-вторых, в конце декабря - страховую пенсию за январь", - сказал Балынин. Эксперт уточнил, что досрочные выплаты связаны с новогодними каникулами, которые продлятся 11 дней - с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Средства будут начислены автоматически, подавать какие-либо заявления пенсионерам не потребуется.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40