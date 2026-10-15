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Экспорт товаров из Индии в сентябре вырос на 23,04%

Экспорт товаров из Индии в сентябре вырос на 23,04% - 15.10.2026, ПРАЙМ

Экспорт товаров из Индии в сентябре вырос на 23,04%

Экспорт товаров из Индии в сентябре 2026 увеличился до 44,4 миллиарда долларов США, что на 23,04% больше по сравнению с прошлым годом, сообщает газета The Times | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T15:08+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Экспорт товаров из Индии в сентябре 2026 увеличился до 44,4 миллиарда долларов США, что на 23,04% больше по сравнению с прошлым годом, сообщает газета The Times of India. "Экспорт индийских товаров в сентябре 2026 года увеличился на 23,04% в годовом выражении и достиг 44,4 миллиарда долларов США против 36,08 миллиарда долларов годом ранее", - сообщает газета со ссылкой на данные министерства торговли. Совокупный экспорт Индии, включая и товары, и услуги, вырос на 10,99% по сравнению с прошлым годом до 80,75 миллиарда долларов, а импорт увеличился до 94,05 миллиарда. Как отмечается в сообщении, совокупный дефицит торгового баланса по товарам сократился до 30,21 миллиарда долларов.

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мировая экономика, индия, сша