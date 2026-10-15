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Россия и Монголия обсудили расширение экспорта электроэнергии - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Россия и Монголия обсудили расширение экспорта электроэнергии
Россия и Монголия обсудили расширение экспорта электроэнергии - 15.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Монголия обсудили расширение экспорта электроэнергии
Россия и Монголия обсудили расширение экспорта электроэнергии из РФ, развитие гидропотенциала республики и сотрудничество в атомной энергетике, сообщило... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T21:08+0300
2026-10-15T22:09+0300
россия
монголия
москва
сергей цивилев
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия и Монголия обсудили расширение экспорта электроэнергии из РФ, развитие гидропотенциала республики и сотрудничество в атомной энергетике, сообщило Минэнерго РФ.Министр энергетики РФ Сергей Цивилев провел переговоры с министром энергетики Монголии Бадрахыном Найдалой и министром промышленности и минеральных ресурсов страны Гонгорыном Дамдиннямом на полях Российской энергетической недели."Россия является крупнейшим энергетическим партнером Монголии. В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения экспорта электроэнергии из России, реализацию гидроэнергетического потенциала Монголии и сотрудничество в области атомной энергетики", - сказано в сообщении.Уточняется, что отдельное внимание в ходе встречи было уделено подготовке кадров для топливно-энергетического комплекса (ТЭКа), в том числе для атомной отрасли, а также обмену опытом в обучении персонала.Также стороны рассмотрели вопросы научно-технологического развития, внедрения передовых цифровых решений, интеграции возобновляемых источников энергии в электрические сети и применения систем накопления электроэнергии.Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, монголия, москва, сергей цивилев
РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, МОСКВА, Сергей Цивилев
21:08 15.10.2026 (обновлено: 22:09 15.10.2026)
 

Россия и Монголия обсудили расширение экспорта электроэнергии

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия и Монголия обсудили расширение экспорта электроэнергии из РФ, развитие гидропотенциала республики и сотрудничество в атомной энергетике, сообщило Минэнерго РФ.
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев провел переговоры с министром энергетики Монголии Бадрахыном Найдалой и министром промышленности и минеральных ресурсов страны Гонгорыном Дамдиннямом на полях Российской энергетической недели.
"Россия является крупнейшим энергетическим партнером Монголии. В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения экспорта электроэнергии из России, реализацию гидроэнергетического потенциала Монголии и сотрудничество в области атомной энергетики", - сказано в сообщении.
Уточняется, что отдельное внимание в ходе встречи было уделено подготовке кадров для топливно-энергетического комплекса (ТЭКа), в том числе для атомной отрасли, а также обмену опытом в обучении персонала.
Также стороны рассмотрели вопросы научно-технологического развития, внедрения передовых цифровых решений, интеграции возобновляемых источников энергии в электрические сети и применения систем накопления электроэнергии.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
РОССИЯМОНГОЛИЯМОСКВАСергей Цивилев
 
 
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