https://1prime.ru/20261015/elektrosnabzhenie-874311405.html

Часть Киева и области осталась без электроснабжения

Часть Киева и области осталась без электроснабжения - 15.10.2026, ПРАЙМ

Часть Киева и области осталась без электроснабжения

Часть Киева и Киевской области осталась без электроснабжения, сообщило министерство энергетики Украины. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T22:54+0300

2026-10-15T22:54+0300

2026-10-15T22:54+0300

происшествия

киев

киевская область

украина

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Часть Киева и Киевской области осталась без электроснабжения, сообщило министерство энергетики Украины. "В отдельных районах Киева и области часть потребителей осталась без света", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского министерства. В отключениях электроэнергии министерство винит повреждение объекта критической энергетической инфраструктуры региона.

киев

киевская область

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