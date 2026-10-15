https://1prime.ru/20261015/elektrosnabzhenie-874311405.html
Часть Киева и области осталась без электроснабжения
Часть Киева и области осталась без электроснабжения - 15.10.2026, ПРАЙМ
Часть Киева и области осталась без электроснабжения
Часть Киева и Киевской области осталась без электроснабжения, сообщило министерство энергетики Украины. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T22:54+0300
2026-10-15T22:54+0300
2026-10-15T22:54+0300
происшествия
киев
киевская область
украина
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874311405.jpg?1792094045
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Часть Киева и Киевской области осталась без электроснабжения, сообщило министерство энергетики Украины. "В отдельных районах Киева и области часть потребителей осталась без света", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского министерства. В отключениях электроэнергии министерство винит повреждение объекта критической энергетической инфраструктуры региона.
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киев, киевская область, украина
Происшествия, Киев, Киевская область, УКРАИНА
Часть Киева и области осталась без электроснабжения
Минэнерго Украины: часть Киева и Киевской области осталась без электроснабжения
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Часть Киева и Киевской области осталась без электроснабжения, сообщило министерство энергетики Украины.
"В отдельных районах Киева и области часть потребителей осталась без света", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского министерства.
В отключениях электроэнергии министерство винит повреждение объекта критической энергетической инфраструктуры региона.