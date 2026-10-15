Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром энергохолдинг" постепенно улучшает финансовые результаты ОГК-2 - 15.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261015/energoholding-874299257.html
"Газпром энергохолдинг" постепенно улучшает финансовые результаты ОГК-2
"Газпром энергохолдинг" постепенно улучшает финансовые результаты ОГК-2 - 15.10.2026, ПРАЙМ
"Газпром энергохолдинг" постепенно улучшает финансовые результаты ОГК-2
"Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) постепенно улучшает финансовые результаты своей дочерней компании ОГК-2, заявил журналистам глава ГЭХа Денис Федоров в кулуарах... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T18:47+0300
2026-10-15T18:47+0300
финансы
россия
москва
газпром
газпром энергохолдинг
мосэнерго
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874299257.jpg?1792079222
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) постепенно улучшает финансовые результаты своей дочерней компании ОГК-2, заявил журналистам глава ГЭХа Денис Федоров в кулуарах Российской энергетической недели. "Плавно работаем, там чуть-чуть улучшаем финансовые результаты, все направления работы понятны. План поставлен, ответственные назначены, то есть будем выплывать потихоньку", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о ситуации с финансовой стабилизацией ОГК-2. В июне Федоров говорил, что "Газпром энергохолдинг" планирует обсудить с Минэнерго РФ план улучшения финансового состояния управляемой им компании ОГК-2. "Газпром энергохолдинг" – 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", управляющее энергетическими активами группы в электро- и теплоэнергетике ("Мосэнерго", ОГК-2, ТГК-1 и МОЭК) и энергетическом машиностроении. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, москва, газпром, газпром энергохолдинг, мосэнерго
Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, Газпром, Газпром энергохолдинг, Мосэнерго
18:47 15.10.2026
 
"Газпром энергохолдинг" постепенно улучшает финансовые результаты ОГК-2

Глава ГЭХа Федоров: компания ОГК-2 постепенно улучшает финансовые результаты

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) постепенно улучшает финансовые результаты своей дочерней компании ОГК-2, заявил журналистам глава ГЭХа Денис Федоров в кулуарах Российской энергетической недели.
"Плавно работаем, там чуть-чуть улучшаем финансовые результаты, все направления работы понятны. План поставлен, ответственные назначены, то есть будем выплывать потихоньку", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о ситуации с финансовой стабилизацией ОГК-2.
В июне Федоров говорил, что "Газпром энергохолдинг" планирует обсудить с Минэнерго РФ план улучшения финансового состояния управляемой им компании ОГК-2.
"Газпром энергохолдинг" – 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", управляющее энергетическими активами группы в электро- и теплоэнергетике ("Мосэнерго", ОГК-2, ТГК-1 и МОЭК) и энергетическом машиностроении.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
ФинансыРОССИЯМОСКВАГазпромГазпром энергохолдингМосэнерго
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала