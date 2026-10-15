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"Газпром энергохолдинг" постепенно улучшает финансовые результаты ОГК-2

"Газпром энергохолдинг" постепенно улучшает финансовые результаты ОГК-2 - 15.10.2026, ПРАЙМ

"Газпром энергохолдинг" постепенно улучшает финансовые результаты ОГК-2

"Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) постепенно улучшает финансовые результаты своей дочерней компании ОГК-2, заявил журналистам глава ГЭХа Денис Федоров в кулуарах... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T18:47+0300

2026-10-15T18:47+0300

2026-10-15T18:47+0300

финансы

россия

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газпром

газпром энергохолдинг

мосэнерго

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) постепенно улучшает финансовые результаты своей дочерней компании ОГК-2, заявил журналистам глава ГЭХа Денис Федоров в кулуарах Российской энергетической недели. "Плавно работаем, там чуть-чуть улучшаем финансовые результаты, все направления работы понятны. План поставлен, ответственные назначены, то есть будем выплывать потихоньку", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о ситуации с финансовой стабилизацией ОГК-2. В июне Федоров говорил, что "Газпром энергохолдинг" планирует обсудить с Минэнерго РФ план улучшения финансового состояния управляемой им компании ОГК-2. "Газпром энергохолдинг" – 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", управляющее энергетическими активами группы в электро- и теплоэнергетике ("Мосэнерго", ОГК-2, ТГК-1 и МОЭК) и энергетическом машиностроении. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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