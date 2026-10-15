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В ЕР поддержали идею сделать более доступными поездки на такси с детьми

В ЕР поддержали идею сделать более доступными поездки на такси с детьми - 15.10.2026, ПРАЙМ

В ЕР поддержали идею сделать более доступными поездки на такси с детьми

Фракция "Единая Россия" поддерживает инициативу сделать более доступными поездки на такси вместе с детьми, соответствующий законопроект будет проработан,... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T14:34+0300

2026-10-15T14:34+0300

2026-10-15T14:34+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Фракция "Единая Россия" поддерживает инициативу сделать более доступными поездки на такси вместе с детьми, соответствующий законопроект будет проработан, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. "Фракция "Единая Россия" полностью поддерживает инициативу (Минтранса РФ - ред.), чтобы более дорогими детские перевозки в такси не были… Отработаем законопроект с правительством и обеспечим его принятие", - сказал Федяев на подходе перед пленарным заседанием. Депутат напомнил, что этот вопрос также обсуждал министр транспорта Андрей Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Поддержка семей с детьми – это приоритет народной программы нашей партии", - подчеркнул Федяев. Парламентарий добавил, что внести документ в Госдуму планируется до конца года. Накануне Никитин на встрече с Путиным сообщил, что Минтранс России к концу года внесет в Госдуму законопроект, касающийся тарифов для поездок в такси с детьми, "чтобы за детей не нужно было дополнительно платить". В сентябре Минтранс сообщал об утверждении дорожной карты по повышению доступности поездок в такси для пассажиров с детьми, которая была разработана совместно с "Яндексом". Так, в стране планируется увеличить число автомобилей с детскими креслами в такси, а также обучать водителей для перевозок пассажиров с детьми. Кроме того, в рамках утвержденной дорожной карты в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске проводится эксперимент по предоставлению скидки членам многодетных семей на поездки в такси. Таким образом планируется разработать систему субсидирования, которую в будущем распространят на другие регионы, уточняли в министерстве.

краснодар

нижний новгород

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