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ЕС вышел на второе место по числу санкций против России

ЕС вышел на второе место по числу санкций против России - 15.10.2026, ПРАЙМ

ЕС вышел на второе место по числу санкций против России

Количество антироссийских санкций после принятия Евросоюзом новых ограничений перевалило за 35 тысяч, при этом по числу ограничений против России ЕС вышел на... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T01:18+0300

2026-10-15T01:18+0300

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исландия

сша

канада

ес

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Количество антироссийских санкций после принятия Евросоюзом новых ограничений перевалило за 35 тысяч, при этом по числу ограничений против России ЕС вышел на второе место, следует из открытых данных, которые проанализировало РИА Новости. В понедельник Евросоюз внес в санкционные списки 1569 российских предприятий, организаций и физических лиц, связанных, по оценке Совета ЕС, с военно-промышленным комплексом России. Ограничения вступили в силу 12 октября. Из этого числа 826 ограничений касаются юридических лиц и 743 - физических. По состоянию на 13 октября 2026 года, другие страны ввели против России более 36 тысяч санкций, не считая торговых. Из них 97,5% пришлись на ограничения, введенные с конца февраля 2022 года. Больше всего введенных санкций по-прежнему остается за США - 21% от всех введенных странами мер, против прежних 22%, или 7,4 тысячи. Вырвались вперед Евросоюз и Исландия, дублирующая все санкции ЕС: с учетом октябрьских ограничений, объединение ввело против России 5,2 тысячи санкций, а Исландия - 5 тысяч. Это примерно по 14% от их общего количества. Следом расположились прежние лидеры этого списка: Канада с 4,4 тысячи санкций (12%), Швейцария - 3,9 тысячи (11%), Норвегия - 2,8 тысячи (8%), Великобритания - 2,7 тысячи (7%) и Новая Зеландия - 2,1 тысячи (6%). Десятку замкнули Австралия, которая ввела около 1,7 тысячи ограничений, и Япония - 1,4 тысячи. Россия неоднократно заявляла, что западные санкции не достигли поставленных целей, а российская экономика адаптировалась к ограничениям. В Москве также подчеркивали, что санкционное давление наносит ущерб самим государствам, вводящим ограничительные меры.

исландия

сша

канада

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исландия, сша, канада, ес