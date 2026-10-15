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Компанию из РФ исключили из санкций ЕС по редкоземельным металлам

Компанию из РФ исключили из санкций ЕС по редкоземельным металлам - 15.10.2026, ПРАЙМ

Компанию из РФ исключили из санкций ЕС по редкоземельным металлам

Российскую компанию, поставляющую в Эстонию редкоземельные металлы, исключили из 22-го антироссийского санкционного пакета ЕС по запросу Еврокомиссии, сообщает... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T11:03+0300

2026-10-15T11:03+0300

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мировая экономика

эстония

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МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Российскую компанию, поставляющую в Эстонию редкоземельные металлы, исключили из 22-го антироссийского санкционного пакета ЕС по запросу Еврокомиссии, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на министра иностранных дел Маргуса Цахкна. Ранее ERR писала, что по просьбе Эстонии из готовящегося 22-го антироссийского проекта санкций 7 октября исключили российскую компанию, поставляющую материалы эстонскому предприятию Silmet. В сообщении отмечалось, что от поставок продукции компании Silmet зависят европейские производители ветровых турбин, а также электронная, автомобильная и авиационная отрасли. "По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, Эстония в ходе согласования 22-го санкционного пакета ЕС попросила исключить из нее российского поставщика компании Silmet, занимающейся переработкой редкоземельных металлов, по запросу Еврокомиссии", - говорится в сообщении. По словам Цахкна, Еврокомиссия рекомендовала Эстонии попросить исключить российскую компанию из списка санкций, так как продукция эстонского предприятия Silmet имеет стратегическое значение для европейской промышленности. "По рекомендации Еврокомиссии мы попросили исключить из этого проекта (санкций – ред.) это конкретное предложение (санкции против российской компании, поставляющей сырье Silmet - ред.) до тех пор, пока не будет решена проблема поставок из России", - приводит ERR слова министра. Цахкна отметил, что Silmet предоставлен определенный срок, в течение которого компания должна найти альтернативного поставщика.

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мировая экономика, эстония, ес