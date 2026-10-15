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СМИ: ЕС рассматривает возможность пополнения бюджета за счет налогов - 15.10.2026, ПРАЙМ
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СМИ: ЕС рассматривает возможность пополнения бюджета за счет налогов
СМИ: ЕС рассматривает возможность пополнения бюджета за счет налогов - 15.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: ЕС рассматривает возможность пополнения бюджета за счет налогов
Евросоюз на фоне непримиримых разногласий вокруг согласования нового семилетнего бюджета рассматривает возможность пополнения своего бюджета за счет новых... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T23:50+0300
2026-10-15T23:50+0300
финансы
брюссель
греция
ес
politico
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 15 окт - ПРАЙМ. Евросоюз на фоне непримиримых разногласий вокруг согласования нового семилетнего бюджета рассматривает возможность пополнения своего бюджета за счет новых налогов на онлайн-казино, криптовалютные компании и технологических гигантов, сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов. Лидеры ЕС не смогли приблизиться к договоренности о финансировании следующего семилетнего бюджета на саммите в Брюсселе и вернутся к обсуждению на внеочередной встрече в ноябре. При этом существенного прогресса на нынешнем саммите изначально не ожидалось, это первые дискуссии лидеров стран сообщества для фиксации переговорных позиций. "Новые налоговые поступления могли бы сократить национальные взносы в бюджет ЕС", - передает издание позицию главы Евросовета Антониу Кошты по итогам переговоров. По данным Politico, он пообещал изучить "предложения Европарламента о налогах на онлайн-казино, криптовалютные компании и IT-гигантов, а также инициативу Греции о направлении в бюджет ЕС доходов от будущей продажи частот мобильной связи 6G". Ранее предложенные Еврокомиссией пять новых источников бюджетных доходов встретили сопротивление государств ЕС, поскольку затрагивают их национальные отрасли экономики.
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финансы, брюссель, греция, ес, politico, евросовет
Финансы, Брюссель, ГРЕЦИЯ, ЕС, Politico, Евросовет
23:50 15.10.2026
 
СМИ: ЕС рассматривает возможность пополнения бюджета за счет налогов

Politico: ЕС рассматривает возможность пополнения бюджета за счет налогов на онлайн-казино

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БРЮССЕЛЬ, 15 окт - ПРАЙМ. Евросоюз на фоне непримиримых разногласий вокруг согласования нового семилетнего бюджета рассматривает возможность пополнения своего бюджета за счет новых налогов на онлайн-казино, криптовалютные компании и технологических гигантов, сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
Лидеры ЕС не смогли приблизиться к договоренности о финансировании следующего семилетнего бюджета на саммите в Брюсселе и вернутся к обсуждению на внеочередной встрече в ноябре. При этом существенного прогресса на нынешнем саммите изначально не ожидалось, это первые дискуссии лидеров стран сообщества для фиксации переговорных позиций.
"Новые налоговые поступления могли бы сократить национальные взносы в бюджет ЕС", - передает издание позицию главы Евросовета Антониу Кошты по итогам переговоров.
По данным Politico, он пообещал изучить "предложения Европарламента о налогах на онлайн-казино, криптовалютные компании и IT-гигантов, а также инициативу Греции о направлении в бюджет ЕС доходов от будущей продажи частот мобильной связи 6G".
Ранее предложенные Еврокомиссией пять новых источников бюджетных доходов встретили сопротивление государств ЕС, поскольку затрагивают их национальные отрасли экономики.
 
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