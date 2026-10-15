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Суд взыскал с сети АЗС "Трасса" 4,3 миллиарда рублей, сообщил источник

Суд взыскал с сети АЗС "Трасса" 4,3 миллиарда рублей, сообщил источник - 15.10.2026, ПРАЙМ

Суд взыскал с сети АЗС "Трасса" 4,3 миллиарда рублей, сообщил источник

Арбитражный суд Москвы по иску ООО "ЗН Снабжение", структуры АО "Зарубежнефть", взыскал около 4,3 миллиарда рублей с топливного оператора ПАО "Евротранс" (бренд | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T16:03+0300

2026-10-15T16:03+0300

2026-10-15T16:13+0300

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МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску ООО "ЗН Снабжение", структуры АО "Зарубежнефть", взыскал около 4,3 миллиарда рублей с топливного оператора ПАО "Евротранс" (бренд "Трасса") и его дочернего ООО "Трасса ГСМ", сообщил РИА Новости источник, знакомый с результатом разбирательства. Этот иск о взыскании задолженности поступил в суд в мае, на заседании в четверг суд полностью удовлетворил исковые требования. Ранее арбитражный суд Московской области назначил на 12 ноября проверку обоснованности заявления Сбербанка, требующего признать ПАО "Евротранс" банкротом. Заявление поступило в суд 12 октября. Размер задолженности компании перед банком пока не сообщается. Сбербанк, банк "Россия" и ООО "Альфамонолит" с 24 по 26 сентября разместили на Федресурсе сообщения о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве "Евротранса". "Евротранс" – один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Инфраструктура "Евротранса" включает в себя, в частности, сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом "Трасса", сеть быстрых электро-АЗС со 172 точками быстрой электрозарядки, а также прочую сопутствующую инфраструктуру. "Зарубежнефть" – холдинг, объединяющий более 20 совместных и дочерних предприятий в различных сегментах нефтегазового бизнеса.

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