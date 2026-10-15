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В Финляндии согласовали меры для смягчения последствий роста цен на топливо

В Финляндии согласовали меры для смягчения последствий роста цен на топливо - 15.10.2026, ПРАЙМ

В Финляндии согласовали меры для смягчения последствий роста цен на топливо

Власти Финляндии на фоне энергетического кризиса согласовали меры для смягчения последствий роста цен на топливо, сообщило правительство республики. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T19:44+0300

2026-10-15T19:44+0300

2026-10-15T19:44+0300

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финляндия

ближний восток

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Власти Финляндии на фоне энергетического кризиса согласовали меры для смягчения последствий роста цен на топливо, сообщило правительство республики. "В четверг правительство согласовало меры поддержки финнов, использующих автомобиль для поездок на работу, а также для транспортной и сельскохозяйственной отраслей", - говорится в сообщении на сайте правительства. Как уточняет правительство, среди согласованных мер - выделение топливных субсидий на 30 миллионов евро транспортной и сельскохозяйственной отраслям, снижение налога на транспортные средства, а также повышение максимального размера налогового вычета за поездки на работу. Власти также планируют смягчить требования к обязательной доле возобновляемого топлива. Цены на топливо в Финляндии начали резко расти на фоне эскалации на Ближнем Востоке. По сравнению с осенью 2025 года цены на топливо выросли более чем на 33%. Согласно данным статического управления страны, стоимость бензина и дизтоплива приближается к рекордному с 2022 года значению.

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мировая экономика, финляндия, ближний восток