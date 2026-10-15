https://1prime.ru/20261015/fjuchersy-874258512.html

Фьючерсы на индексы США падают на фоне всплеска инфляции

Фьючерсы на индексы США падают на фоне всплеска инфляции - 15.10.2026, ПРАЙМ

Фьючерсы на индексы США падают на фоне всплеска инфляции

Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг опускаются в связи со всплеском инфляции и ожиданиями повышения учетной ставки Федеральной резервной системы | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T08:25+0300

2026-10-15T08:25+0300

2026-10-15T08:40+0300

рынок

торги

индексы

сша

dell

федрезерв

barclays

nasdaq composite

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874258512.jpg?1792042825

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг опускаются в связи со всплеском инфляции и ожиданиями повышения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, что при прочих равных негативно для котировок акций, свидетельствуют данные торговых площадок и комментарии аналитика. По состоянию на 7.58 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,03%, до 51 844 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 0,78%, до 29 946 пунктов, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,34%, до 7744 пунктов. Аналитики обратили внимание на данные об инфляции в США, Годовой показатель в стране по итогам сентября ускорилась сильнее ожиданий - до 3,7% с уровня месяцем ранее в 3,4%. А только за месяц индекс потребительских цен вырос на 0,6%. "Инвесторы недовольны этим отчетом, так как он оказывает давление на Федеральную резервную систему США, чтобы она повысила учетную ставку для борьбы с инфляцией. Инфляция остается врагом номер один для рынка и Федрезерва", - цитирует информационное агентство Рейтер главу 50 Park Investments Адама Сархана (Adam Sarhan). Ранее финансовый конгломерат Barclays понизил рейтинг акции технологических Dell и Hewlett Packard ​Enterprise до "на уровне рынка" с "выше рынка", передает также Рейтер. Бумаги Dell и Hewlett Packard ​Enterprise снижаются в цене на постторгах на 1,81% и 2,06% соответственно. Позже в четверг ожидается публикация статистики розничных продаж в США. Аналитики ждут, что показатель вырос на 0,3% по отношению к августу. В то же время министерство труда США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 10 октября. Прогнозируется, что их число выросло до 200 тысяч с уровня предыдущей недели в 197 тысяч.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, сша, dell, федрезерв, barclays, nasdaq composite