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"Маховик запущен": Франция попала в порочный круг кризисов, пишет NYT - 15.10.2026, ПРАЙМ
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"Маховик запущен": Франция попала в порочный круг кризисов, пишет NYT
"Маховик запущен": Франция попала в порочный круг кризисов, пишет NYT - 15.10.2026, ПРАЙМ
"Маховик запущен": Франция попала в порочный круг кризисов, пишет NYT
Франция оказалась в порочном круге кризисов, которые подпитывают друг друга, пишет New York Times. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T19:14+0300
2026-10-15T19:14+0300
франция
мировая экономика
эммануэль макрон
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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Франция оказалась в порочном круге кризисов, которые подпитывают друг друга, пишет New York Times.Как отмечает издание, в стране сложился кризис либеральной демократии вместе с неэффективным управлением финансами и массовым недовольством молодежи. Так, государственный долг Франции достиг рекордных четырех триллионов долларов, а студенты протестуют против ветхих учебных заведений, больших классов и ухудшения жизненных перспектив. На этом фоне крайне правые могут прийти к власти на президентских выборах следующей весной."Наиболее опасен финансовый кризис, лежащий в основе многих проблем страны и грозящий привести ее к краху. Франция действительно находится на грани", — подчеркивается в публикации.Издание напоминает, что президент Франции Эммануэль Макрон после потери большинства в 2022 году провел непопулярную пенсионную реформу, а досрочные выборы 2024-го еще больше ослабили его коалицию. Два премьер-министра, предлагавших решения по бюджету, были отправлены в отставку парламентом.Нынешний глава правительства Франции Себастьен Лекорню предложил болезненные изменения в бюджете на 2027 год, которые позволят снизить дефицит до 5% ВВП. Если бюджет не будет принят, стоимость обслуживания госдолга может резко возрасти, и Франции, возможно, придется просить помощи у Международного валютного фонда и Европейского центрального банка, что станет унижением для седьмой экономики мира, заключает издание.По мнению издания, Франция оказалась в замкнутом круге: финансовый кризис требует болезненных реформ, но политическая система расколота и не способна их провести, а социальное недовольство лишь усиливает этот раскол. Каждое решение блокируется другим кризисом."Маховик запущен, и этот порочный круг никуда не денется", — заключает NYT.
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франция, мировая экономика, эммануэль макрон
ФРАНЦИЯ, Мировая экономика, Эммануэль Макрон
19:14 15.10.2026
 
"Маховик запущен": Франция попала в порочный круг кризисов, пишет NYT

NYT: Франция оказалась в порочном круге кризисов

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкИзбиратели во время объявления результатов голосования второго тура президентских выборов во Франции
Избиратели во время объявления результатов голосования второго тура президентских выборов во Франции - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Франция оказалась в порочном круге кризисов, которые подпитывают друг друга, пишет New York Times.
Как отмечает издание, в стране сложился кризис либеральной демократии вместе с неэффективным управлением финансами и массовым недовольством молодежи. Так, государственный долг Франции достиг рекордных четырех триллионов долларов, а студенты протестуют против ветхих учебных заведений, больших классов и ухудшения жизненных перспектив. На этом фоне крайне правые могут прийти к власти на президентских выборах следующей весной.
"Наиболее опасен финансовый кризис, лежащий в основе многих проблем страны и грозящий привести ее к краху. Франция действительно находится на грани", — подчеркивается в публикации.
Издание напоминает, что президент Франции Эммануэль Макрон после потери большинства в 2022 году провел непопулярную пенсионную реформу, а досрочные выборы 2024-го еще больше ослабили его коалицию. Два премьер-министра, предлагавших решения по бюджету, были отправлены в отставку парламентом.
Нынешний глава правительства Франции Себастьен Лекорню предложил болезненные изменения в бюджете на 2027 год, которые позволят снизить дефицит до 5% ВВП. Если бюджет не будет принят, стоимость обслуживания госдолга может резко возрасти, и Франции, возможно, придется просить помощи у Международного валютного фонда и Европейского центрального банка, что станет унижением для седьмой экономики мира, заключает издание.
По мнению издания, Франция оказалась в замкнутом круге: финансовый кризис требует болезненных реформ, но политическая система расколота и не способна их провести, а социальное недовольство лишь усиливает этот раскол. Каждое решение блокируется другим кризисом.
"Маховик запущен, и этот порочный круг никуда не денется", — заключает NYT.
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9 октября, 12:37
 
ФРАНЦИЯМировая экономикаЭммануэль Макрон
 
 
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