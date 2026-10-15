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"Маховик запущен": Франция попала в порочный круг кризисов, пишет NYT

"Маховик запущен": Франция попала в порочный круг кризисов, пишет NYT - 15.10.2026, ПРАЙМ

"Маховик запущен": Франция попала в порочный круг кризисов, пишет NYT

Франция оказалась в порочном круге кризисов, которые подпитывают друг друга, пишет New York Times. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T19:14+0300

2026-10-15T19:14+0300

2026-10-15T19:14+0300

франция

мировая экономика

эммануэль макрон

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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Франция оказалась в порочном круге кризисов, которые подпитывают друг друга, пишет New York Times.Как отмечает издание, в стране сложился кризис либеральной демократии вместе с неэффективным управлением финансами и массовым недовольством молодежи. Так, государственный долг Франции достиг рекордных четырех триллионов долларов, а студенты протестуют против ветхих учебных заведений, больших классов и ухудшения жизненных перспектив. На этом фоне крайне правые могут прийти к власти на президентских выборах следующей весной."Наиболее опасен финансовый кризис, лежащий в основе многих проблем страны и грозящий привести ее к краху. Франция действительно находится на грани", — подчеркивается в публикации.Издание напоминает, что президент Франции Эммануэль Макрон после потери большинства в 2022 году провел непопулярную пенсионную реформу, а досрочные выборы 2024-го еще больше ослабили его коалицию. Два премьер-министра, предлагавших решения по бюджету, были отправлены в отставку парламентом.Нынешний глава правительства Франции Себастьен Лекорню предложил болезненные изменения в бюджете на 2027 год, которые позволят снизить дефицит до 5% ВВП. Если бюджет не будет принят, стоимость обслуживания госдолга может резко возрасти, и Франции, возможно, придется просить помощи у Международного валютного фонда и Европейского центрального банка, что станет унижением для седьмой экономики мира, заключает издание.По мнению издания, Франция оказалась в замкнутом круге: финансовый кризис требует болезненных реформ, но политическая система расколота и не способна их провести, а социальное недовольство лишь усиливает этот раскол. Каждое решение блокируется другим кризисом."Маховик запущен, и этот порочный круг никуда не денется", — заключает NYT.

https://1prime.ru/20261009/frantsiya-874104841.html

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франция, мировая экономика, эммануэль макрон