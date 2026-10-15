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Поезд врезался в автобус у въезда в тоннель под Ла-Маншем во Франции - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Поезд врезался в автобус у въезда в тоннель под Ла-Маншем во Франции
Поезд врезался в автобус у въезда в тоннель под Ла-Маншем во Франции - 15.10.2026, ПРАЙМ
Поезд врезался в автобус у въезда в тоннель под Ла-Маншем во Франции
Поезд врезался в автобус у въезда в тоннель под Ла-Маншем во Франции, 19 человек пострадали, пятеро из них в крайне тяжелом состоянии, сообщает телеканал TF1 со | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T22:37+0300
2026-10-15T22:44+0300
происшествия
франция
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ПАРИЖ, 15 окт - ПРАЙМ. Поезд врезался в автобус у въезда в тоннель под Ла-Маншем во Франции, 19 человек пострадали, пятеро из них в крайне тяжелом состоянии, сообщает телеканал TF1 со ссылкой на префектуру Па-де-Кале."По первоначальным данным префектуры, переданным телеканалу TF1, пострадали 19 человек, пятеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии", - говорится в материале.Телеканал отметил, что все пострадавшие находились в микроавтобусе и получили травмы головы и ног. Угрозы для их жизни нет."На месте происшествия задействованы значительные силы экстренных служб: бригада скорой медицинской помощи, вертолет службы экстренной медицинской помощи и пожарно-спасательная служба", - добавил TF1.Как уточняет газета Voix du Nord, микроавтобус с пассажирами, по предварительным данным, опрокинулся на рельсы в районе посадочной платформы у въезда в тоннель, после чего в него врезался грузовой поезд."По имеющейся у нас информации, пострадавшие пассажиры микроавтобуса – водители грузовиков, которые собирались пересечь тоннель", - пишет СМИ.
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франция
Происшествия, ФРАНЦИЯ
22:37 15.10.2026 (обновлено: 22:44 15.10.2026)
 
Поезд врезался в автобус у въезда в тоннель под Ла-Маншем во Франции

TF1: 19 человек пострадали в столкновении поезда с автобусом у тоннеля под Ла-Маншем

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ПАРИЖ, 15 окт - ПРАЙМ. Поезд врезался в автобус у въезда в тоннель под Ла-Маншем во Франции, 19 человек пострадали, пятеро из них в крайне тяжелом состоянии, сообщает телеканал TF1 со ссылкой на префектуру Па-де-Кале.
"По первоначальным данным префектуры, переданным телеканалу TF1, пострадали 19 человек, пятеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии", - говорится в материале.
Телеканал отметил, что все пострадавшие находились в микроавтобусе и получили травмы головы и ног. Угрозы для их жизни нет.
"На месте происшествия задействованы значительные силы экстренных служб: бригада скорой медицинской помощи, вертолет службы экстренной медицинской помощи и пожарно-спасательная служба", - добавил TF1.
Как уточняет газета Voix du Nord, микроавтобус с пассажирами, по предварительным данным, опрокинулся на рельсы в районе посадочной платформы у въезда в тоннель, после чего в него врезался грузовой поезд.
"По имеющейся у нас информации, пострадавшие пассажиры микроавтобуса – водители грузовиков, которые собирались пересечь тоннель", - пишет СМИ.
 
ПроисшествияФРАНЦИЯ
 
 
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