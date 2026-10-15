https://1prime.ru/20261015/frantsiya-874311083.html

Франция сбила БПЛА, летевший на контейнеровоз в Баб-эль-Мандебском проливе

Франция сбила БПЛА, летевший на контейнеровоз в Баб-эль-Мандебском проливе - 15.10.2026, ПРАЙМ

Франция сбила БПЛА, летевший на контейнеровоз в Баб-эль-Мандебском проливе

Фрегат ВМС Франции сбил БПЛА, направлявшийся к контейнеровозу французской судоходной компании CMA CGM в Баб-эль-Мандебском проливе, сообщила в четверг газета... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T22:41+0300

2026-10-15T22:41+0300

2026-10-15T22:41+0300

франция

красное море

контейнерные перевозки

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ПАРИЖ, 15 окт – ПРАЙМ. Фрегат ВМС Франции сбил БПЛА, направлявшийся к контейнеровозу французской судоходной компании CMA CGM в Баб-эль-Мандебском проливе, сообщила в четверг газета Monde со ссылкой на генштаб вооруженных сил страны. "Многоцелевой фрегат ВМС Франции Languedoc, который сопровождал его (контейнеровоз - ред.) при проходе через Баб-эль-Мандебский пролив и в Красном море, перехватил дрон, который направлялся к судну, вынуждая его изменить курс и скорость", - сказано в статье. Инцидент произошел в ночь на 2 октября. По заявлению генштаба, военный корабль счел БПЛА угрозой для контейнеровоза и сбил его с помощью пушки. Речь идет о грузовом судне Champs Elysées, которое, как пишет газета, может перевозить до 23 тысяч 20-футовых контейнеров и является жемчужиной судоходной группы CMA CGM. Эта компания - один из крупнейших в мире контейнерных перевозчиков. В сентябре президент Франции Эммануэль Макрон объявил об отправке военных средств в порт Янбу в Саудовской Аравии для защиты энергоинфраструктуры на фоне атак хуситов. После этого сотрудники CMA CGM стали опасаться, что могут стать целями йеменского движения, и стали чаще отказываться выходить в море в том регионе, сообщает Monde. Как пишет издание, в профсоюзе CFDT, который представляет интересы сотрудников судоходной компании, заявили, что неразумно направлять суда через Суэцкий канал при существовании альтернативных маршрутов. Однако путь в обход Африки, через мыс Доброй Надежды, занимает на десять дней больше, что увеличивает расходы на топливо. Это обходится CMA CGM значительно дороже, чем при выплате морякам военной надбавки за опасность в 1,5 тысячи евро, если они согласятся плыть через Красное море, отмечает газета. Военные действия между йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы) и Саудовской Аравией активизировались в августе после того, как хуситы стали нападать на саудовские танкеры в Красном море в ответ на обстрел аэропорта Саны йеменской армией, которую поддерживает Эр-Рияд.

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франция, красное море, контейнерные перевозки