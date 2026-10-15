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ГД приняла в I чтении поправку о защите инвалидов от уплаты госпошлины

ГД приняла в I чтении поправку о защите инвалидов от уплаты госпошлины - 15.10.2026, ПРАЙМ

ГД приняла в I чтении поправку о защите инвалидов от уплаты госпошлины

Госдума приняла в первом чтении поправку в Налоговый кодекс, направленную на пресечение схемы уклонения коллекторских агентств от уплаты госпошлины при... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T14:59+0300

2026-10-15T14:59+0300

2026-10-15T14:59+0300

россия

финансы

верховный суд

госдума

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении поправку в Налоговый кодекс, направленную на пресечение схемы уклонения коллекторских агентств от уплаты госпошлины при взыскании долгов через суд. Документ внесен Верховным судом РФ. Он призван исключить случаи, когда коллекторские агентства переуступают права требования по потребительским кредитам или займам инвалидам, чтобы избежать уплаты госпошлины при подаче исков в суд. Налоговый кодекс освобождает инвалидов I или II группы, детей-инвалидов, инвалидов с детства и общественные организации инвалидов от уплаты государственной пошлины при обращении в Верховный суд, суды общей юрисдикции и к мировыми судьям. Законопроект отменяет данную льготу в случаях, когда такие граждане обращаются в суды при взыскании долгов по потребительским кредитам или займам (микрозаймам), права требования по которым перешли к ним от лиц, не имевших права на освобождение от уплаты госпошлины. В пояснительной записке отмечается большое количество случаев подачи исков в суды в интересах в том числе коллекторских организаций инвалидами I или II группы, на имя которых формально приобретается просроченная задолженность по потребительским кредитам и займам (микрозаймам). В частности, с 1 января 2024 года по 1 июня 2026 года судами общей юрисдикции было рассмотрено свыше 21 тысячи таких дел. При этом выявлены случаи систематического обращения в суды одних и тех же граждан, имеющих инвалидность I или II группы и статус индивидуальных предпринимателей, отмечается в пояснительной записке. Действия лиц, имеющих заинтересованность в предъявлении исков и привлекающих для этого граждан, освобожденных от уплаты госпошлины, не только не отвечают принципам добросовестного поведения участников судебного процесса, но и препятствуют возмещению затрат государства, связанных с отправлением правосудия, считает Верховный суд. "Государство предоставляет инвалидам и общественным организациям инвалидов льготы при обращении в суд, чтобы защитить социально незащищенных граждан. Это справедливо и правильно. Но, как это часто бывает, любую льготу пытаются использовать не по назначению", - заявил журналистам первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Поэтому и "закрываем схему, которая наносила ущерб и бюджету, и справедливости", пояснил он. "Инвалид, который защищает свои собственные права как потребителя финансовых услуг, по-прежнему сможет обратиться в суд без уплаты пошлины. Но если речь идет о перекупленных долгах, где инвалид выступает лишь номинальным держателем требования, - платите на общих основаниях", - добавил Панеш.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, верховный суд, госдума