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В ГД предложили оставлять регионам часть прироста налогов от предприятий

В ГД предложили оставлять регионам часть прироста налогов от предприятий - 15.10.2026, ПРАЙМ

В ГД предложили оставлять регионам часть прироста налогов от предприятий

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили в течение пяти лет оставлять регионам часть прироста федеральных налоговых поступлений от новых предприятий. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T15:26+0300

2026-10-15T15:26+0300

2026-10-15T15:55+0300

россия

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили в течение пяти лет оставлять регионам часть прироста федеральных налоговых поступлений от новых предприятий. Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. "В течение пяти лет с момента фактического начала производственной деятельности в бюджет соответствующего субъекта РФ могла бы зачисляться установленная доля подтвержденного прироста налоговых доходов федерального бюджета по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организаций, сформированного реализацией такого проекта", - сказано в документе. Депутаты отмечают, что их инициатива представляет собой самостоятельный пятилетний налоговый механизм для новых производственных инвестпроектов. Средства в этой модели, по мнению авторов, должны поступать региону именно как налоговые доходы по специальному нормативу, а не предоставляться в форме субсидий или иных межбюджетных трансфертов. "Право на применение механизма целесообразно связывать не с формальной регистрацией нового юридического лица, а с реализацией нового производственного инвестиционного проекта, предусматривающего капитальные вложения, создание и ввод новых производственных мощностей и фактическое начало выпуска продукции", - уточняется в документе. Это позволит исключить получение преимущества при простой перерегистрации организации, реорганизации либо переносе в регион уже действующего производства, подчеркнули парламентарии. Авторы инициативы считают, что ее реализация позволит повысить заинтересованность регионов в создании новых производственных мощностей, связать часть их будущих доходов с фактическим результатом инвестиционной политики и направить дополнительный налоговый ресурс на дальнейшее развитие территорий без замены налогового механизма системой ежегодного распределения субсидий.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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